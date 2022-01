Locales 2022 à Kolda : Six candidats pour la mairie, Abdoulaye Bibi Baldé pour rempiler ou qui pour lui succéder ?

Il y’a six candidats qui brigueront la mairie de Kolda aux locales du 23 janvier 2022. Il s’agit d’Abdoulaye Bibi Baldé (bby), Mame Boye Diao (nay leer/bby), Mountaga Diao (Yewwi Askan Wi), Tidiane Tamba (Wallu Sénégal/Pds), Sanoussi Diakité (Union citoyenne/ Bunt-bi) et Abdourahmane Baldé dit Doura (coalition AVEC/Kolda debout).



Ainsi, ils devront passer par une campagne électorale pour convaincre les citoyens avec des arguments solides. Dans cette lutte, le maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé candidat à sa propre succession fait face à cinq candidats non négligeables. Il pourrait rempiler ou être remplacé par l'un de ses concurrents. Il faut rappeler que BBY a deux candidatures pour la seule commune, en l’occurrence Abdoulaye Bibi Baldé et Mame Boye Diao.



Pendant la précampagne, les candidats les plus en vue étaient Mame boye Diao et Abdourahmane Baldé dit Doura. Ces derniers se sont illustrés par des caravanes et des démonstrations de force, tandis que le maire sortant faisait du porte-à-porte pour convaincre les militants.



Quant à Mame Boye Diao, il a bénéficié de soutiens de taille comme Bamol Baldé, Younoussa Mballo, Bocar Baldé, Mamadou Salif Sow (Peps), Abdourahmane Baldé dit Abou, Fabouly Gaye entre autres. C’est donc fort de ce poids en plus de la confirmation de sa candidature par Macky Sall qui fait de lui un candidat sérieux pour le fauteuil de maire.



Selon certains observateurs, le maire sortant Abdoulaye bibi Baldé (BBY/mandataire pour la mairie) a été enterré très tôt par ses adversaires. Ce jugement suspicieux est dû par le fait qu’il n’a pas fait beaucoup de bruit autour de sa candidature. Mais également par la confirmation de la candidature de Mame Boye Diao par Macky Sall. Toutefois, sans tambour, ni trompette le DG de la Poste est resté sur le terrain politique avec des visites de proximité. Autre atout : grâce à son conseil municipal présent dans tous les quartiers de la ville, il détient encore une certaine main mise à la base. Avec la Covid-19 repoussant les élections, il a acquis une grande expérience dans la marche des affaires politiques. Il est un candidat très sérieux à sa propre succession dont les autres devraient se méfier.



Sorti de l’anonymat, le plus jeune candidat à cette mairie, Abdourahmane Baldé dit Doura a des arguments à faire prévaloir dans cette élection. C’est sa toute première expérience électorale en tant que candidat, mais malgré son jeune âge, son audace et son courage lui ont permis de construire une base solide composée de jeunes et de femmes. Beaucoup d’observateurs pensent qu’il pourrait être un outsider sérieux avec la division du camp présidentiel. Malgré son jeune âge, il a acquis une expérience au fil du temps qui s’entrevoit à travers ses actions.



Mandataire de Wallu Sénégal à la mairie, Tidiane Tamba avec son mouvement Cap21 a su très tôt se mettre dans le bain. Et c’est grâce à son travail et son courage qu’il a été choisi par le Pds comme le mandataire du parti pour la mairie. Il a fait de vieux os dans la politique avec le Pds mais également avec Karim Wade. Il est convaincu de sa stratégie de remporter les locales. Très proche des populations aussi, il incarne avec sa jeunesse un espoir sans faille. C’est pourquoi, il faut le prendre très au sérieux pour ces élections.



Quant à Sanoussi Daikité, ex DG de l'ONFP, il croit au pouvoir de son programme qu’il juge opportun pour le développement de la ville. L’inventeur de par son abnégation a su tisser une toile autour d’une certaine élite pour sa base politique. Donc, sa candidature serait vue par certains comme une revanche sur ses anciens frères apéristes.



Cependant, le candidat de Yewwi Askan Wi, Mountaga Diao n’est pas très connu de la population. C’est pourquoi, pour beaucoup d’observateurs il va en terrain inconnu...