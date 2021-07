Locales 2022 : Les femmes et les jeunes de la commune de Koungheul portent la candidature de Fanta Sall.

C'est à travers un meeting "Sargal" dédié au président Macky Sall, que les femmes et les jeunes issus des différents quartiers de Koungheul ont pris la décision d'investir l'honorable députée Fanta Sall pour les prochaines locales.



Ces derniers disent avoir pris cette décision du fait de ses nombreuses actions sociales et de sa présence aux côtés des populations.



Après avoir été investie par la population de Koungheul, Fanta Sall a répondu favorablement à cette proposition. Et fera, dit-elle, de telle sorte que les besoins de sa communauté soient correctement pris en charge par la municipalité de Koungheul.



Dans son discours, l'honorable députée est revenue en long et en large sur les efforts du président Macky Sall pour prendre à bras le corps les préoccupations des habitants de Koungheul.





À rappeler que plusieurs autorités ont pris part à ce meeting dont certaines de niveau national. De son côté, Thérèse Faye a conduit la délégation de l'Apr. En plus, nombreux étaient les députés présents parmi lesquels on peut citer : Fada Diène, Bineta Mbaye Seck, Maïmouna Sène, Sadio Diakhaté etc... Le coordinateur national de la Cojer, Moussa Sow était aussi de la partie.