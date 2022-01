Locales 2022 / La nouvelle configuration à Pikine : BBY met le grappin sur les 5 communes et la ville, YAW domine à Pikine Ouest, Diamaguène et Tivaouane Diacksao, Wallu chute avec une seule commune conquise…

Depuis la sortie des résultats, les populations de Pikine sont édifiées sur la position des différentes listes qui étaient en compétition pour la conquête des mairies au niveau du département. Le département de Pikine semble avoir échappé à la mainmise de Yewwi Askan Wi.



Dans les 12 communes que sont Dalifort , Djiddah Thiaroye Kaw , Guinaw Rails Nord, Guinaw Rails Sud, Pikine Est, Pikine Nord, Pikine Ouest, Tivaouane Diacksao, Diamaguène Sicap Mbao, Mbao, Thiaroye-sur-Mer et Thiaroye Gare, la coalition Benno Bokk Yakar s'empare de la commune de Djiddah Thiaroye Kao.



Une localité qui a une forte représentativité comme la commune de Mbao sous le contrôle de Abdou Karim Sall. Mamadou Guèye bat le maire sortant, le Dr Cheikh Dieng avec 6.678 voix contre 5.722 voix pour le déchu. Yewwi Askan Wii dans cette commune n'obtient que 3.097 voix suivi de Guem Sa Bopp 635 voix.



Dans la commune de Mbao où le ministre Abdou Karim Sall règne en maître, Yewwi Askan Wi vient en deuxième position. Benno a eu 7.501 voix, Yewwi Askan Wi 6.455 voix et Wallu Sénégal arrive en 3e position avec 5.166 voix.

Issakha Diop, réélu maire de Pikine Est, bat Yewwi Askan Wi par 4.937 voix contre 3. 191 voix.



La mairie de Pikine Nord revient aussi à la commune Benno Bokk Yakaar qui obtient 4.114 voix suivi de la République des Valeurs de Thierno Alassane Sall avec 3. 022 voix soit 1100 voix de plus.



Yewwi Askan arrive en premier dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao avec 5. 771 voix suivi de Benno Bokk Yakaar qui obtient 4.128 voix et Wallu Sénégal avec 1.828 voix.



À Guinaw Rails Sud, c'est le maire Abdoulaye Diop qui est reconduit avec la coalition Wallu Sénégal avec 3.946 voix suivi de Yewwi Askan wi 1.832 voix et Benno Bokk Yakar arrive en troisième position avec 1.358 voix. La coalition Yewwi Askan Wi, qui a défait Pape Gorgui Ndong arrive en tête à Pikine Ouest avec 6.064 voix suivi de BBY 3.614 et Wallu occupe la 3e place.



Cependant, dans les communes de Guinaw Rails Nord et à Thiaroye Gare, ce sont les listes parallèles de BBY qui se sont illustrées. C'est Waly Ndiaye et Mbaye Sène qui dirigent respectivement ces listes.