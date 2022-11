Live - Qatar : Ambiance extraordinaire avec l’ASC Lébou Gui sur l’esplanade du marché Souq Waqif…

Dakaractu était sur la corniche de Doha, précisément au niveau du célèbre et très fréquenté marché « Souq Waqif » ou des milliers de supporters et touristes convergent. En cette période de coupe du monde, l’ambiance est au rendez-vous dans ce cadre traditionnel et atypique où toutes sortes de produits sont venus en plus d’une grande diversité culinaires qu’on peut retrouver.



Clou de cette visite guidée, la prestation XXL du comité de supporters ASC Lébou Gui qui a mis le feu sur place, au rythme des tambours et des djembé…