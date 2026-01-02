Lions de la Teranga, Fiers représentants de la Nation !

Vous portez notre fierté, nos couleurs et la passion pour ce sport. À Chaque rencontre vous défendez l'honneur du Sénégal.
InchaAllah, le destin nous réserve les plus belles victoires. Serrons-nous les coudes, épaule contre épaule, en un seul peuple, un seul but et une seule victoire
Allez les Lions ! Le Sénégal, la Tête Haute !
Pape Fall Amy Boutique
Merveilleuse année 2026 pour tous.
