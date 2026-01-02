Alassane Ndao, international Sénégalais derrière les barreaux : Le cri d’alarme d’un Sénégal qui refuse l’oubli

La mobilisation autour d’Alassane Ndao a pris des allures de cri du cœur. Familles, responsables associatifs et acteurs du sport ont publiquement exprimé leur douleur face à la détention du footballeur sénégalais en Turquie, rappelant son engagement social constant et son parcours sportif au service du pays. Dans une atmosphère grave mais digne, ils ont interpellé les autorités sénégalaises et les instances concernées afin qu’une attention soutenue soit portée à ce dossier qualifié de sensible et international.







Au centre des prises de parole, un principe fondamental, la présomption d’innocence. À ce stade, aucune condamnation définitive n’ayant été prononcée, les soutiens d’Alassane Ndao appellent au respect des procédures judiciaires et à une défense équitable, conforme aux standards du droit. Sans s’opposer aux institutions, ils demandent une assistance consulaire renforcée et l’accès aux meilleurs conseils juridiques, dans le respect de la dignité humaine et des lois en vigueur.







Se voulant apolitique et responsable, cette démarche invite également les médias et l’opinion publique à la retenue face aux rumeurs. Au delà du cas individuel, le message est clair, un citoyen sénégalais, où qu’il se trouve, mérite justice, humanité et considération. Dans l’attente que la vérité soit établie, les soutiens d’Alassane Ndao appellent à l’unité, aux prières et à l’espoir de revoir le sportif retrouver sa liberté, sa famille et, un jour, le terrain de football.

