[ ANALYSE ] Pape Thiaw et l’art de donner les mêmes réponses à toutes les questions ( Mamadou Moustapha Mbaye - DakarActu)


[ ANALYSE ] Pape Thiaw et l’art de donner les mêmes réponses à toutes les questions ( Mamadou Moustapha Mbaye - DakarActu)
 CONTEXTE GÉNÉRAL 

Les conférences de presse sont censées être des moments privilégiés où un entraîneur éclaire les observateurs sur ses choix, ses orientations tactiques et sa lecture des performances. Dans le cas de Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal A’ (équipe locale), l’exercice prend une tournure singulière : ses interventions semblent tourner en boucle, au point de frustrer les journalistes qui attendent des précisions.

Cette posture, loin d’être anodine, mérite une analyse détaillée car elle touche à la fois la communication sportive, la gestion du groupe, et la relation avec la presse.

LA STRATÉGIE DE LA RÉPONSE NEUTRE 

De tous les coachs au Maroc , le Sénégalais est en effet le seul à agir de la sorte . Ces réponses sont neutres , sans  information majeure. Son sourire collaboratif est le seul point positif de ses sorties . Hélas, cela ne sert ps à grand chose chez la presse . Toutefois , cette manière de procéder vise bien des objectifs. 

* Évitement des polémiques : Pape Thiaw adopte une communication prudente, refusant de mettre en avant un joueur au détriment d’un autre. Chaque fois qu’il reconnaît une performance, il cite systématiquement le concurrent direct au poste.

* Conséquence : cela empêche de deviner ses préférences réelles, ses satisfactions ou ses insatisfactions. Les journalistes se retrouvent avec des réponses vagues, impossibles à exploiter pour enrichir leurs analyses.


 Exemple : lorsqu’on lui demande son avis sur un attaquant, il évoque aussi le second choix, brouillant la hiérarchie.

CHOIX TACTIQUES  ET CONCURRENCE INTERNE 

Cette manière de répondre pour ne rien dire jaillit aussi quand il s’agit d’aborder la question des tactiques de jeu et des choix de joueurs.

* Cas Jacobs vs El Hadj Malick Diouf : deux profils différents, l’un plus physique, l’autre plus technique. Les journalistes espèrent savoir lequel correspond mieux à son plan de jeu, mais Pape Thiaw entretient volontairement l’ambiguïté.

* Cas Iliman Ndiaye vs Ibrahima Mbaye et Ismaïla Sarr : ici, la question touche à l’équilibre offensif. Or, ses réponses ne permettent pas de savoir s’il privilégie la créativité d’Iliman ou la vitesse de Sarr.

* Milieu et défense : même constat, aucune indication claire sur les combinaisons qu’il envisage.


 En parlant de « 28 titulaires », il brouille encore plus les pistes. Dans le football, une équipe ne peut aligner que 11 joueurs, mais cette formule traduit sa volonté de considérer tout le groupe comme compétitif.


IMPACT SUR LA PRESSE  

* Frustration journalistique : les reporters présents au Maroc peinent à produire des dépêches riches, faute de matière. Les conférences deviennent répétitives, avec des réponses interchangeables.

* Perte de valeur informative : les points de presse ne remplissent plus leur rôle institutionnel. Les journalistes se sentent contraints de rapporter des banalités.

* Reconnaissance malgré tout : Pape Thiaw conserve une image sympathique, souriante et collaborative. Sa posture n’est pas hostile, mais elle reste stérile sur le plan informatif.

LECTURE CRITIQUE 

Mais il ne faudra pas tout jeter tout à la poubelle.

* Avantage : cette communication protège le vestiaire. Aucun joueur ne se sent publiquement dévalorisé, ce qui peut renforcer la cohésion interne.

* Inconvénient : elle prive le public et les médias d’éléments concrets. Dans un contexte où la transparence est attendue, cela peut être perçu comme un manque de professionnalisme.

* Comparaison : à l’international, certains entraîneurs (ex. Didier Deschamps) savent manier la langue de bois tout en glissant des indices tactiques. Pape Thiaw, lui, reste dans une neutralité absolue.

BREF….

Pape Thiaw illustre une communication défensive : il répond sans jamais répondre. Cette posture, si elle protège son groupe, finit par agacer la presse et brouiller la lecture de ses intentions. Les journalistes sénégalais au Maroc vivent une expérience frustrante, contraints de couvrir des conférences où l’information est quasi inexistante.

En définitive, Pape Thiaw pratique l’art de la langue de bois totale, une stratégie qui peut préserver l’équilibre interne mais qui, à long terme, risque de nuire à la crédibilité institutionnelle des points de presse.

Que le Sénégal gagne cette CAN !
Autres articles
Vendredi 2 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN-2025: le programme des 8es de finale

CAN-2025: le programme des 8es de finale - 31/12/2025

CAN-2025: le classement des buteurs

CAN-2025: le classement des buteurs - 31/12/2025

CAN 2025/ Sénégal - Bénin : Kalidou Koulibaly expulsé à la 68e minute

CAN 2025/ Sénégal - Bénin : Kalidou Koulibaly expulsé à la 68e minute - 30/12/2025

Sénégal vs Bénin : un onze de départ surprenant avec plusieurs retours pour assurer la victoire

Sénégal vs Bénin : un onze de départ surprenant avec plusieurs retours pour assurer la victoire - 30/12/2025

Décès d’Adja Khar Mbaye Madiaga : les hommages d’Ismaël Lô et de Macky Sall

Décès d’Adja Khar Mbaye Madiaga : les hommages d’Ismaël Lô et de Macky Sall - 29/12/2025

Basketball à la base : Me Babacar Ndiaye pose la premiere pierre d'un terrain moderne à Ségré

Basketball à la base : Me Babacar Ndiaye pose la premiere pierre d'un terrain moderne à Ségré - 29/12/2025

« Je mettrai fin aux années blanches » : Bira Sène lance son mandat avec des promesses fortes

« Je mettrai fin aux années blanches » : Bira Sène lance son mandat avec des promesses fortes - 28/12/2025

[ Images] Soirée de gala des Forces armées : Youssou Ndour

[ Images] Soirée de gala des Forces armées : Youssou Ndour "met le feu" à la Base navale Amiral Faye Gassama - 28/12/2025

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président - 28/12/2025

Notto Diobasse : Le maire Alioune Sarr dote le stade municipal de Baback de projecteurs de dernière génération...

Notto Diobasse : Le maire Alioune Sarr dote le stade municipal de Baback de projecteurs de dernière génération... - 28/12/2025

Sénégal vs RDC - Ibrahima Mbaye change tout, mais le duel tourne à l’équilibre : Le choc conclu sur un nul

Sénégal vs RDC - Ibrahima Mbaye change tout, mais le duel tourne à l’équilibre : Le choc conclu sur un nul - 27/12/2025

CAN 2025- Image virale : Édouard Mendy, le geste qui touche les cœurs

CAN 2025- Image virale : Édouard Mendy, le geste qui touche les cœurs - 24/12/2025

Éducation des filles, migration, emploi des jeunes, déforestation : une mosaïque de réalités sociales dans

Éducation des filles, migration, emploi des jeunes, déforestation : une mosaïque de réalités sociales dans "Âmes Contraires" de Paulette Diédhiou - 24/12/2025

Gingembre Littéraire embrase la Maison Douta Seck : le livre au cœur de la paix et de la cohésion nationale

Gingembre Littéraire embrase la Maison Douta Seck : le livre au cœur de la paix et de la cohésion nationale - 23/12/2025

Spécial Gingembre Littéraire : El Hadji Gorgui Wade Ndoye met en lumière Inès Senghor et son roman

Spécial Gingembre Littéraire : El Hadji Gorgui Wade Ndoye met en lumière Inès Senghor et son roman "Le Miel du Crabe" - 23/12/2025

CAN Maroc–Sénégal : face au Botswana, les Sénégalais font confiance à leurs Lions

CAN Maroc–Sénégal : face au Botswana, les Sénégalais font confiance à leurs Lions - 23/12/2025

CAN 2025 – (Groupe D)- Le Sénégal prend les commandes en battant le Botswana 3 à 0 avant d’affronter la RDC samedi .

CAN 2025 – (Groupe D)- Le Sénégal prend les commandes en battant le Botswana 3 à 0 avant d’affronter la RDC samedi . - 23/12/2025

CAN 2025 – 1ere mi-temps validée- Le Sénégal domine à la pause face au Botswana (1-0)

CAN 2025 – 1ere mi-temps validée- Le Sénégal domine à la pause face au Botswana (1-0) - 23/12/2025

CAN 2025 – Groupe D : La RD Congo s’impose face au Bénin pour son entrée en lice et attend le Sénégal

CAN 2025 – Groupe D : La RD Congo s’impose face au Bénin pour son entrée en lice et attend le Sénégal - 23/12/2025

Le costume traditionnel sénégalais, entre héritage culturel et expression identitaire

Le costume traditionnel sénégalais, entre héritage culturel et expression identitaire - 23/12/2025

CAN 2025 – Sénégal : Ousseynou Niang convoqué par Pape Thiaw suite au forfait de Assane Diao

CAN 2025 – Sénégal : Ousseynou Niang convoqué par Pape Thiaw suite au forfait de Assane Diao - 23/12/2025

CAN-2025 : Mohamed Salah sauve l'Egypte d'un couac d'entrée face au Zimbabwe

CAN-2025 : Mohamed Salah sauve l'Egypte d'un couac d'entrée face au Zimbabwe - 22/12/2025

Festival Koom Koom : Les lauréats du 11e Concours de Poésie Nouha Cissé primés sous le signe de l'hommage maternel

Festival Koom Koom : Les lauréats du 11e Concours de Poésie Nouha Cissé primés sous le signe de l'hommage maternel - 22/12/2025

TikTok : Un escroc se cache derrière « Mamysta la tigresse » et piège plusieurs victimes

TikTok : Un escroc se cache derrière « Mamysta la tigresse » et piège plusieurs victimes - 22/12/2025

Fusion culturelle à Ziguinchor : Le carnaval traditionnel du Festival Koom Koom explose les couleurs !

Fusion culturelle à Ziguinchor : Le carnaval traditionnel du Festival Koom Koom explose les couleurs ! - 21/12/2025

CAN 2025 – Groupe A : Le Maroc lance son tournoi par une victoire maîtrisée face aux Comores (2-0)

CAN 2025 – Groupe A : Le Maroc lance son tournoi par une victoire maîtrisée face aux Comores (2-0) - 21/12/2025

Gingembre Littéraire exceptionnel à l’honneur de Mme Inès Senghor à Douta Seck

Gingembre Littéraire exceptionnel à l’honneur de Mme Inès Senghor à Douta Seck - 21/12/2025

Festival Koom Koom de Ziguinchor : Un levier pour le développement économique de la Casamance (Khalifa Dramé)

Festival Koom Koom de Ziguinchor : Un levier pour le développement économique de la Casamance (Khalifa Dramé) - 20/12/2025

CAN / Motsepe annonce un nouveau cycle quadriennal à partir de 2028

CAN / Motsepe annonce un nouveau cycle quadriennal à partir de 2028 - 20/12/2025

1er League / Habib Diarra a rejoué avec Sunderland… Au même moment, les Lions sont à Tanger . Le Sénégalais attendu dans les prochaines heures

1er League / Habib Diarra a rejoué avec Sunderland… Au même moment, les Lions sont à Tanger . Le Sénégalais attendu dans les prochaines heures - 20/12/2025

RSS Syndication