Linguère -Drame à Samaly : un berger tué à coups de machette par son voisin

Un crime d’une rare violence a secoué la localité de Samaly, dans la commune de Barkédji (département de Linguère), ce dimanche 31 août 2025.



La victime, un berger d’une vingtaine d’années répondant au nom de S.A. Deh, a été mortellement agressée à coups de machette par son voisin, S. Sow.



Selon des témoins, tout serait parti d’une dispute éclatée dans la journée de dimanche, après la conduite des troupeaux, au niveau d’un marigot. Aux environs de 17h, l’altercation a dégénéré, et S. Sow aurait éventré son voisin avant de le laisser gisant dans une mare de sang.



Après son forfait, le présumé meurtrier a pris la fuite. Il a finalement été appréhendé par la gendarmerie de Vélingara Ferlo (département de Ranérou, région de Matam), avant d’être remis aux enquêteurs de la gendarmerie de Linguère, qui ont ouvert une enquête.



Le corps sans vie de la victime, mariée mais sans enfant, a été transporté par les sapeurs-pompiers et déposé à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère.

