Linguère : De violents affrontements à Belou Sendo font 10 blessés, dont 5 dans un état grave

Une violente altercation a éclaté ce mercredi matin, aux environs de 10h, à Belou Sendo, une localité de la commune de Gassane. Cet affrontement a opposé les communautés sérère et pulaar autour d’une affaire de vol de bétail.



D'après plusieurs sources concordantes, le conflit aurait débuté après que des membres de la communauté sérère ont accusé leurs voisins peuls d’avoir volé une chèvre leur appartenant. En réponse, des sérères se sont rendus dans le camp peul pour exiger réparation. La tension est rapidement montée, débouchant sur une bataille rangée d’une rare violence.



Un lourd bilan humain et matériel

Selon des témoignages sur place, des coups de machette ont été échangés. Le bilan est lourd : 10 blessés, dont 5 dans un état critique, ont été évacués d’urgence vers Touba. Les cinq autres, plus légèrement atteints, sont pris en charge au poste de santé de Gassane.



L’escalade de la violence ne s’est pas arrêtée aux blessures. Alertés par les Sérères, des voisins sont venus en renfort. Des concessions appartenant à des Peuls ont été incendiées, ainsi qu’un lot important de matériel domestique.



Intervention des forces de l'ordre et ouverture d'une enquête

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Dolly, appuyés par le poste de Gassane, sont intervenus pour ramener l’ordre et disperser les belligérants. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet affrontement et situer les responsabilités.