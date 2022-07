Linguère : Aminata Touré affiche sa confiance pour une large majorité de BBY au soir du 23 Juillet.

Après l'étape de la cité religieuse de Touba/Mbackéoù elle a été reçue par le Khalife général des mourides et son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre, la tête de liste nationale de la coalition BBY, Mme Aminata Touré, est arrivée à Linguère vers 21 heures. Sur place, elle sera accueillie par tous les responsables de ladite coalition dans le Djolof.



En lieu et place d'une caravane qui devait se dérouler dans les différentes artères de la ville, elle va finalement prononcer un discours à la place publique de Linguère en présence de nombreux militants venus des différentes localités du Djolof. Un discours dans lequel Aminata Touré a exprimé sa satisfaction pour la grande mobilisation et l'unité des différents responsables politiques de la coalition majoritaire dans cette partie du territoire national.



La tête de liste nationale de BBY qui affiche toute sa confiance pour une large majorité au soir du 23 Juillet prochain, n'a pas manqué d'appeler à la non-violence durant toute la campagne électorale. Elle invite également les populations à sortir massivement voter pour octroyer une majorité confortable au président Macky Sall...