Ligue des Champions : Le Barça écrase Dortmund, le PSG domine Aston Villa

La soirée du 9 avril 2025 a offert aux amateurs de football européen des quarts de finale allers de la Ligue des champions riches en émotions. Le FC Barcelone a dominé le Borussia Dortmund 4-0, tandis que le Paris Saint-Germain a pris l'avantage sur Aston Villa avec une victoire 3-1.



FC Barcelone 4-0 Borussia Dortmund : une démonstration catalane



Au stade olympique Montjuïc, le FC Barcelone a livré une prestation impressionnante face au Borussia Dortmund. Dès la 25ᵉ minute, Raphinha a ouvert le score, bien servi par Pau Cubarsi. Robert Lewandowski a ensuite inscrit un doublé (48ᵉ et 66ᵉ minutes), portant son total à 10 buts dans la compétition cette saison. Le jeune Lamine Yamal a scellé le score à la 77ᵉ minute, profitant d'une défense allemande dépassée . Avec 61 % de possession et une attaque prolifique, les Blaugranas ont quasiment assuré leur place en demi-finale .



Paris Saint-Germain 3-1 Aston Villa : une réaction parisienne convaincante



Au Parc des Princes, le PSG a été surpris par l'ouverture du score de Morgan Rogers à la 35ᵉ minute pour Aston Villa. Cependant, les Parisiens ont rapidement réagi grâce à une frappe exceptionnelle de Désiré Doué à la 39ᵉ minute, égalisant ainsi le score . Khvicha Kvaratskhelia a ensuite donné l'avantage au PSG dès la reprise (49ᵉ minute), avant que Nuno Mendes ne scelle la victoire à la 85ᵉ minute . Cette performance place le PSG en position favorable avant le match retour en Angleterre.



Ces résultats positionnent favorablement le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les matches retours, prévus la semaine prochaine, seront décisifs pour confirmer ces avancées.