Ligue Africaine Féminine de Basketball : la Jeanne d’Arc de Dakar démarre en force

La Jeanne d’Arc (JA) de Dakar a réussi une entrée remarquée dans la Ligue africaine féminine de basketball 2024. Ce samedi, au stadium Marius Ndiaye à Dakar, les vice-championnes du Sénégal ont dominé l’ASB Makomenos de la République démocratique du Congo avec une victoire convaincante de 57 à 34, lors de la première journée de la phase de groupes.



Initialement repêchée grâce à une "wild card" suite au forfait de Nigeria Customs, la JA a prouvé qu’elle méritait sa place parmi les 12 meilleures équipes du continent. Placée dans le groupe C, elle partage la poule avec des formations redoutables comme Rwanda Energy Group (Rwanda) et Ferroviario Maputo (Mozambique). La prochaine rencontre de la JA est prévue ce lundi à 18h00 GMT contre Ferroviario Maputo, où elle espère confirmer sa belle entame.

L’autre club sénégalais engagé, l’ASC Ville de Dakar, a également montré son ambition. Vendredi, elle a battu les Forces armées et Police du Cameroun dans un match serré (57-54), s’affirmant comme une prétendante sérieuse. L’ASCVD évolue dans le groupe A et affrontera dimanche prochain « les Nigérianes de Mountain of Fire and Miracles, une rencontre cruciale pour la suite du tournoi.

Avec deux clubs sénégalais en lice ( JA et l’ASC Ville de Dakar) dans African Women Basketball League 2024, l’objectif est clair : représenter fièrement le Sénégal et viser les sommets.