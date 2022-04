Ligue 1 : Les résultats de la 17e journée avec la défaite surprise de Teungueth FC…

Le Casa Sport est le nouveau leader de la Ligue 1 Sénégalaise. Une prouesse rendue possible par la victoire des Casaçais 1-0 face à Génération Foot, ce week-end, devant leur public.



Avec la plus solide défense de la L1 (08 buts pris) les Verts ont signé 08 victoires pour autant de matches nuls et une défaite. Des performances dignes d’un numéro un (32 pts). GF reste au contact avec 30 points au compteur.



La grosse surprise du week-end vient sans doute de la défaite de Teungueth FC (1-2) face au Ndiambour qui profite de ce hold up pour s’extirper de la dernière place dévolue à Mbour PC.



L’autre grosse performance de cette 17ème journée est à mettre à l’actif de l’AS Pikine qui a rejoint le top 3 à la faveur d’une grosse victoire 2-0 sur le Jaraaf. Le club de la Médina se retrouve éjecté du podium (7e, 24pts.)



Victorieux sur les insulaires de Gorée, les Crabes de Guédiawaye restent au pied du podium avec 26 unités, juste derrière Pikine. Les Pikinois ayant le même nombre de points avec une meilleure différence de buts.



Enfin, l’équipe en forme du moment, l’AS Douanes a signé une victoire, la 4ème de suite en L1. Face à Mbour PC, les Huiliers ont pris le meilleur en s’imposant 1-0.



Résultats de la 17ème journée de Ligue 1 :



Diambars 1-0 Dakar Sacré-Cœur



US Gorée 0-1 Guédiawaye FC



Casa Sport 1 -0 Génération Foot



Douanes 1 -0 Mbour Petite-Côte



Cneps 0-1 Linguère



Pikine 2 -0 Jaraaf



Ndiambour 2 -1 Teungueth FC