Licenciements au Radisson de Diamniadio : Papa Djibril Fall dénonce « l’irresponsabilité et l’indifférence » des autorités

Le député Papa Djibril Fall (PDF) a rencontré ce samedi, sur leur site, des employés du Radisson de Diamniadio. L'état de leurs conditions et préoccupations a suscité l'indignation du parlementaire.



« La situation que j'ai constatée est inacceptable. Certains de ces Sénégalais ont été licenciés abusivement, et d'autres vivent sous la menace pesante d'un licenciement, voyant ainsi leurs droits les plus fondamentaux bafoués », a déclaré Papa Djibril Fall.



Il a dénoncé « vigoureusement le mépris affiché par la Direction générale de l'entité à leur égard et l'indifférence des hautes autorités sénégalaises face à cette injustice ».



Un appel à l'État pour faire respecter la loi

Le parlementaire a jugé intolérable que des investisseurs installés au Sénégal « violent avec tant d'impunité les droits fondamentaux des travailleurs sénégalais ».



Condamnant « l'indifférence et l'attitude irresponsable de l'État », dont l'obligation première est de protéger les intérêts matériels et moraux de chaque Sénégalais, Papa Djibril Fall a interpellé les autorités :



« Les autorités compétentes doivent mettre un terme, sans délai, à cette situation indigne et qu'elles fassent par ailleurs respecter rigoureusement les principes fondamentaux du Droit du travail. Je réitère ma pleine et entière solidarité à ces vaillants compatriotes et exige que des solutions concrètes et immédiates soient apportées à leur situation dans les plus brefs délais et que leurs droits, tous leurs droits, soient rigoureusement respectés. »