Liberté 5 sous le choc : une dame fauchée par un bus, le chauffeur en fuite sans permis

Une scène insoutenable s’est produite ce jeudi à Liberté 5. Une femme, Dieumb Niass, âgée de 36 ans, a perdu la vie de manière atroce après avoir été percutée et traînée sur plusieurs mètres par un bus Tata au niveau du rond-point JVC. Le choc a glacé tout le quartier, témoin impuissant d’une tragédie qui aurait, selon les premiers éléments, pu être évitée.







D’après des témoins présents au moment des faits, la victime traversait calmement la route quand le bus, roulant à vive allure, l’a violemment heurtée. La violence de l’impact a projeté la jeune femme sous le véhicule, qui l’a ensuite traînée sur quelques mètres. Malgré les cris d’alerte, le conducteur n’a pas marqué d’arrêt immédiat.







Plus choquant encore, le chauffeur, un certain A. Lô, âgé de 29 ans, a d’abord pris la fuite, abandonnant la scène et la victime en état critique. Il ne s’est rendu que plus tard au commissariat de Dieupeul, où il a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. L’homme est poursuivi pour homicide involontaire et défaut de permis de conduire.







La victime, Dieumb Niass, résidait à la Sicap-Liberté 5. Sa mort brutale a plongé sa famille et tout le quartier dans la douleur et l’incompréhension. « Elle rentrait juste des courses, comme d’habitude. On l’a vue sortir de la boutique, puis on a entendu les cris… », confie, bouleversée, une voisine.







Ce drame remet une fois de plus sur la table la question de la sécurité routière et du contrôle des conducteurs de véhicules de transport en commun, souvent accusés de conduite imprudente. Le fait que le chauffeur ait pris le volant sans permis ajoute à l’indignation générale.







Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de l’accident. En attendant, le quartier de Liberté 5 pleure une vie fauchée par la négligence et l’irresponsabilité, alors que les appels à une meilleure régulation des transports publics se font de plus en plus pressants.