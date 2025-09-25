Libération de Mansour Faye : L’APR s’en réjouit et salue la ténacité des militants

L’Alliance pour la République s’est réunie ce jeudi pour se prononcer sur les questions d’actualité. Le SEN de l’APR se réjouit de la libération de Mansour Faye, ancien Ministre et maire de Saint-Louis, placé sous mandat de dépôt depuis le 26 mai 2025 sur la base de ce qu’elle considère comme « une mise en accusation de la majorité politique du PASTEF à l’Assemblée nationale. »







Réitérant sa confiance en la justice de notre pays, le SEN félicite les responsables et militants du parti pour leur engagement et leur fidélité : « ils ont mené combat sans relâche pour la libération de Mansour Faye tout en s’abstenant de jeter le discrédit sur l’institution judiciaire ou de poser des actes de nature antirépublicaine », lit-on sur le communiqué de l’Alliance pour la République.

