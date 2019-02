« Libéralisme sauvage » : Abdallah Dionne précise sa pensée

De la tribune de Faram Facce, ce mercredi, le Premier ministre a expliqué ce qu’il entend par « libéralisme social » « Je n’ai jamais traité quelqu’un de sauvage. Moi-même je ne sais pas qui je suis », a, d’emblée, évacué le chef du gouvernement. Il y a le libéralisme social qui intègre l’humain. C’est ce vous voyez aves les Bourses de sécurité familiale, la DER pour l’employabilité des jeunes, les 10 000 lits aux étudiant s avec la subvention de l’Etat etc. Par contre, il y a un libéralisme sauvage où tout est marché. Dans ce cas, quand il se pose un problème de lits à l’université, c’est la demande qui commande l’offre. Et il n’y a pas de subvention de l’Etat », a expliqué le PM.



Sur un autre registre, M. Dionne croit savoir que le « bilan du Président Macky Sall, c’est unité nationale». Il en veut pour preuve : « Entre 2012 et 2019, le nombre de soldats en Casamance a sensiblement diminué. C’est parce qu’il y a la paix en Casamance. »