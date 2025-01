Levée de l’immunité parlementaire de Farba : Sidiki Kaba passe le message du Président Macky Sall

L'ancien Premier ministre Sidiki Kaba a pris la parole pour transmettre un message de solidarité et de soutien du président Macky Sall à l'égard de l'honorable député Farba Ngom, actuellement confronté à une levée de son immunité parlementaire. Devant une immense foule réunie au siège de l’APR, l’ancien ministre a d'abord salué la mobilisation des responsables, alliés et sympathisants, soulignant les qualités humaines et professionnelles exceptionnelles de Farba Ngom. « C’est un homme digne, engagé, serein, travailleur et droit », a-t-il insisté, appelant à continuer la mobilisation pour soutenir Farba dans ses épreuves actuelles.







Le message de Macky Sall, relayé par Sidiki Kaba, a mis en lumière un aspect crucial du dossier : « Le pays a connu des alternances pacifiques, mais à travers ces poursuites contre des membres de l’APR, il ne s’agit pas d’une reddition de comptes, mais d’un règlement de comptes », a-t-il affirmé. Sidiki Kaba a également rappelé que Farba Ngom reste un "présumé innocent" et que le dossier est désormais entre les mains de ses avocats, qui s’exprimeront demain sur la situation. Il a conclu en appelant à la prière pour que les magistrats indépendants, à qui les Sénégalais font confiance, rendent justice et protègent la dignité de Farba, soulignant que ce dernier mérite "respect et considération".