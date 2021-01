Lettres à Diary Sow de la part d'anciens élèves de classes préparatoires

Dix jours que tu es absente chère Diary, dix jours d’inquiétudes, dix jours de questionnements. Nous ignorons les raisons de cette absence, mais nous espérons que tu vas bien. Nous sommes des anciens élèves de prépa, des taupins dans notre jargon qui avons vécu des difficultés, des moments de doute intense pendant ces années éprouvantes.



Nous ne le savions pas mais nous étions loin d’être prêts pour la prépa à notre arrivée en France. Nous étions naïfs de penser que nos capacités intellectuelles allaient être suffisantes pour continuer de briller et intégrer des écoles à la hauteur de nos ambitions aussi facilement que nous avions navigué notre parcours au Sénégal. Pleins de certitudes, dure a été la réalisation: la prépa, ce n’est pas seulement l’aspect académique, c’est aussi et surtout les aspects psychologique et mental. Loin de nos familles, de notre pays et de tout ce autour nous avons grandi, qu’il a été difficile d’admettre nos failles, qu’il a été difficile de faire face à la possibilité d’échouer, de décevoir.



Nous avons ainsi voulu t’écrire Diary pour partager avec toi nos expériences et te dire que tout va bien se passer. Nous avons tant douté, nous avons été au plus bas pour différentes raisons mais nous sommes là, debout et fiers de nos parcours et des personnes que nous sommes aujourd’hui. Nous avons appris Diary que la prépa était une étape qui, en aucun cas, ne définissait le reste de nos vies. Nous avons tous eu des fortunes diverses aux concours mais nous sommes accomplis et épanouis dans ce que nous faisons aujourd’hui. Nous avons appris que chaque personne avait sa définition propre de la réussite, définition qui ne devrait en aucun cas être dictée par la société ou par les autres. Nous aurions aimé qu’on nous le dise à l’époque et te le disons aujourd’hui. Nous espérons que nos mots et notre expérience t’aideront et nous serons là pour t’accompagner, si tu le souhaites.



Tu trouveras nos lettres compilées sur le site https://sites.google.com/view/lettres-diary-sow/