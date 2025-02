Lettre ouverte : Les femmes de la plateforme « Ndeyu Askan Wi » disent non à l’autorité parentale partagée

Les membres de la plateforme « Ndeyu Askan Wi » se sont exprimées devant la presse ce jeudi 20 février 2025 à l’Institut Islamique de Dakar. Rappelons que cette plateforme rassemble des femmes qui militent pour l’harmonisation du code de la famille avec le protocole de Maputo, en accord avec les principes du Coran et de la Sunna.



Lors de cette conférence de presse, ces femmes musulmanes ont adressé une lettre ouverte au président de l’Assemblée nationale et au ministre de la Justice. Leur objectif est de manifester leur opposition à l’autorité parentale telle que proposée par les nouvelles réformes. Cette prise de position intervient en réaction aux revendications des féministes qui réclament l’application de l’autorité parentale. Selon la coordonnatrice nationale, Sokhna Ndeye Fatou Fall, cette réforme est en contradiction avec les enseignements de l’Islam. Elle a tenu à préciser que les membres de la plateforme soutiennent la notion de « puissance parentale » plutôt que celle d’« autorité parentale ».



Dans cette lettre ouverte, les femmes de « Ndeyu Askan Wi » ont exprimé clairement leur désaccord avec les demandes des féministes concernant l’autorité parentale. Au nom de toutes les membres de la plateforme, la présidente a dénoncé ce qu’elle considère comme une attaque contre l’Islam. Elle a affirmé que cette réforme s’apparente à une croisade contre le code de la famille sénégalais, remettant en cause l’autorité du père en tant que chef de famille. Selon elle, il s’agit d’une initiative portée par une minorité qui cherche à légiférer contre la volonté de Dieu et l’avis de la grande majorité des femmes musulmanes.



Elle a également souligné qu’une offensive sans précédent cible la femme, la famille, et particulièrement les jeunes filles, depuis l’instauration de la Journée internationale pour l’élimination de la violence basée sur le genre par les féministes. « Cette bataille contre l’autorité de l’homme, ont-elles déclaré, n’est pas celle des Sénégalaises soucieuses de se conformer aux préceptes du Coran. »

Dieynaba Agne