Les transporteurs suspendent leur mot d’ordre de grève.

Le collectif des transporteurs routiers vient de suspendre son mot d’ordre de grève après des négociations entamées avec le ministre des Pêches et de l’économie maritime Alioune Ndoye.

En présence du directeur des routes qui a représenté le ministre des infrastructures et des transports terrestres, les acteurs des transports et le ministre un trouvé un accord ayant abouti à la levée du mot d’ordre de grève.