Les rues de Dakar rebaptisées : Des figures politiques et religieuses de l’histoire sénégalaise honorées

Le 13 septembre dernier, le conseil municipal de Dakar-Plateau, a approuvé à l’unanimité une décision empreinte de mémoire et de respect des figures emblématiques de l’histoire et de son identité.

 

De grandes figures disparues ayant durablement marqué l’histoire du peuple sénégalais ont été honorées: on peut citer entre autres: le Général Jean Alfred Diallo, chef d’état-major de notre armée dans les premières années de notre jeune république ; Ibra Binta Gueye Mbengue, notable lébou qui reçut Serigne Touba en départ d’exil au Penc de Thièudem ; l’imam Matar Sylla, grand chef religieux de son temps dans la presqu’île du Cap Vert, Imam ratib et Cadi pendant 47 ans, qui construisit avec ses propres moyens la première mosquée de Dakar (celle de la rue Mousse Diop) ; Momar Ngom, grand notable du Penc de Kayes, commerçant et transporteur ; Thierno Seydou Nourou Tall, grand chef religieux Khalife de la Tidianya ; et Ousmane Tanor Dieng, homme d’État aux honorables états de service pour la République depuis Senghor.

 

 

Cet hommage selon le maire de Dakar-Plateau répond à cette reconnaissance de la richesse de l’héritage culturel, historique et spirituel. « Les noms des rues de notre commune se voient honorés et renouvelés pour mieux refléter la grandeur des Hommes qui ont façonné notre destin collectif.

 

Les artères jadis nommées sous d’anciennes références s’inscrivent désormais sous les noms porteurs de valeurs, d’engagement et de lumière, en une heureuse pléiade dont chaque unité incarne une inspiration pour le présent et notre avenir, a déclaré le maire Alioune Ndoye: 

 

- La rue Jules Ferry devient rue Serigne Mountakha Mbacké  

- La rue Ferdinand Foch porte désormais le nom de Jean Alfred Diallo  

- La rue Joseph Joffre est rebaptisée rue Ibra Binta Gueye Mbengue  

- La rue Félix Faure s’appelle désormais rue Serigne Babacar Mansour Sy  

- La rue Albert Calmette change pour rue Ousmane Tanor Dieng  

- La rue François Henry Laperrine devient rue Momar Ngom  

- La rue Sadi Carnot se nomme dorénavant rue Imam Matar Sylla  

- L’avenue Jean Jaurès s’appelle désormais avenue Thierno Seydou Nourou Tall  

- Enfin, le boulevard de la Libération est honoré du nom de boulevard Abdoulaye Wade  

 

Un acte solennel qui traduit une volonté profonde d’enraciner les espaces urbains dans la reconnaissance des héros et modèles, afin que chaque pas dans Dakar-Plateau devienne un rappel vivant des valeurs partagées et de l’engagement collectif pour un avenir plus juste et digne.

