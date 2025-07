Les nouveaux Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 de Samsung : La productivité sans compromis

Samsung redéfinit une nouvelle fois les standards du smartphone avec les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7. Encore plus fins, compacts et puissants, ils incarnent la fusion parfaite entre design d’exception, intelligence artificielle de pointe et productivité mobile. Ces bijoux technologiques offrent une expérience ultra fluide, où que vous soyez.



Galaxy Z Fold7 : puissance, élégance et polyvalence





Le Galaxy Z Fold7 impressionne par sa finesse — seulement 4,2 mm une fois ouvert — et son écran principal de 8 pouces qui transforme votre smartphone en véritable espace de travail. Plié, il reste compact avec un écran externe de 6,5 pouces, idéal pour une utilisation rapide. Avec jusqu’à 1 To de stockage et 12 Go de RAM, ce monstre de puissance est prêt à relever tous les défis professionnels.



Il se distingue comme un appareil « 3 en 1 »: smartphone, tablette et PC grâce à Samsung DeX. Travailler sur plusieurs applications en même temps, gérer une visioconférence tout en prenant des notes ou envoyer un mail en consultant un document devient d’une simplicité déconcertante. L’appareil photo de 200 Mpx assure des clichés dignes d’un photographe professionnel, même en déplacement. Une vraie prouesse d’ingénierie signée Samsung.





Galaxy Z Flip7 : l’intelligence dans votre poche





Compact, léger (188g), ultra-fin, le Galaxy Z Flip7 tient littéralement dans la poche tout en embarquant un écran externe de 4,1 pouces qui occupe toute la face avant. Consulter ses messages ou répondre à ses mails sans l’ouvrir ? C’est désormais possible. Et une fois déplié, place à un grand écran de 6,9 pouces, parfait pour travailler, créer ou se divertir.



Sous son design raffiné, il cache une batterie de 4300mAh et un puissant processeur Exynos 2500, taillé pour l’IA. Résultat : une utilisation ultra fluide, réactive, et moins gourmande en énergie.





Galaxy AI et Gemini : votre nouveau bureau intelligent





Ces deux nouveaux modèles intègrent Galaxy AI et Gemini, véritables assistants personnels qui révolutionnent la façon de communiquer, créer et s’organiser.



Besoin de résumer un appel téléphonique ? Galaxy AI le fait pour vous. Vous devez parler avec un partenaire à l’étranger ? La traduction d’appels en 21 langues, y compris sur WhatsApp, est instantanée. Pas le temps de rédiger un message ? Assistant Messages le fait à votre place, dans un ton adapté à votre destinataire.



Côté productivité, les résumés automatiques de PDF, les comptes-rendus intelligents et la connexion fluide entre applications permettent de gagner un temps précieux. Avec Gemini Live, commandez vocalement vos applis et laissez votre smartphone gérer les tâches complexes pour vous.





Créez, cherchez, protégez





Côté création, la Gomme audio filtre les bruits de fond qui altèrent la qualité d’un enregistrement, et l’effaceur d’objets permet d’effacer en quelques secondes des éléments indésirables sans avoir besoin d’un logiciel de retouche. L’assistant web effectue une veille d’actualités, benchmark, analyse des tendances, pendant que la fonction « Entourer pour Rechercher » vous permet d’interroger Google sans quitter votre écran.



Enfin, vos données sont ultra sécurisées grâce à Knox Vault, qui crypte vos informations sensibles directement dans l’appareil — sans les envoyer dans le cloud.



Les Galaxy Z Fold7 and Z Flip7 sont disponibles en Pré commande à partir 25 juillet 2025 chez tous nos revendeurs agréés.