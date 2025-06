Les Européens ne seront pas utiles pour résoudre la guerre Iran-Israël, dit Trump

Le président américain Donald Trump a estimé vendredi que les Européens ne seront pas utiles pour résoudre la guerre entre l'Iran et Israël, après une rencontre à Genève entre ministres des Affaires étrangères européens et iranien.



"L'Iran ne veut pas parler à l'Europe. Ils veulent nous parler à nous. L'Europe ne va pas pouvoir aider sur ce sujet", a déclaré le président américain à son arrivée à Morristown dans le New Jersey.



Donald Trump a ajouté que le délai de deux semaines pour qu'il prenne une décision sur une intervention directe des Etats-Unis en Iran était un "maximum".