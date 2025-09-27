Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions "incendiaires"


Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions "incendiaires"
Les Etats-Unis vont révoquer le visa du président colombien Gustavo Petro, a annoncé vendredi le département d'Etat, l'accusant d'"actions téméraires et incendiaires" lors d'une manifestation pro-palestinienne à New York.

"Plus tôt dans la journée, le président colombien @petrogustavo s'est tenu dans une rue de New York et a exhorté les soldats américains à désobéir aux ordres et à inciter à la violence. Nous allons révoquer le visa de Petro en raison de ses actions téméraires et incendiaires", a écrit le département d'Etat sur X.

M. Petro, qui se trouvait à New York pour participer à l'assemblée générale des Nations Unies, a participé vendredi à une manifestation pro-palestinienne dans la ville au côté du musicien britannique Roger Waters.

Des vidéos diffusées par les médias ont montré le président colombien de gauche appeler, par haut-parleur, à la création d'une "armée de sauvetage du monde qui aura pour première tâche de libérer la Palestine".

"Les nations du monde apporteront alors des hommes et des femmes entraînés et armés pour former cette grande armée. Elle doit être plus grande que celle des Etats-Unis", a poursuivi M. Petro, dont le pays a rompu avec Israël en 2024 pour protester contre la guerre dans la bande de Gaza.

"Ici, à New York, je demande à tous les soldats de l'armée des Etats-Unis de ne pas viser l'humanité avec leurs fusils. Désobéissez à l'ordre de Trump! Obéissez à l'ordre de l'humanité!", s'est-il exclamé.

Il a estimé que le nouveau veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU, la semaine dernière, contre un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, signifiait que "la diplomatie est terminée".

- "Autre phase de la lutte" -

"L'histoire de l'humanité nous a montré pendant des millénaires que, si la diplomatie s'épuise, nous devons passer à une autre phase de la lutte", a encore dit Gustavo Petro.

Selon la présidence colombienne, M. Petro a quitté les Etats-Unis et se trouvait vendredi soir à bord d'un avion pour Bogota. Le président colombien a fait remarquer qu'il possédait aussi la nationalité italienne, ce qui en principe le dispense de visa pour entrer aux Etats-Unis.

Le ministre colombien de l'Intérieur du pays sud-américain, Armando Benedetti, a écrit vendredi soir sur X que c'était le visa du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui aurait dû être révoqué, et non celui de M. Petro.

"Mais comme l'empire le protège, il s'en prend au seul président qui ait été assez capable de lui dire la vérité en face", a-t-il affirmé.

Les relations entre la Colombie et les Etats-Unis se sont nettement dégradées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier.

Mardi, M. Petro avait demandé à la tribune des Nations Unies qu'une "procédure pénale" soit lancée contre son homologue américain après les frappes militaires meurtrières ayant détruit dans les Caraïbes des bateaux transportant, selon Washington, de la drogue.

Même si le siège de l'ONU à New York bénéficie de l'extraterritorialité, les chefs d'Etat et de gouvernement doivent transiter par le territoire des Etats-Unis pour se rendre à l'assemblée générale annuelle de l'organisation, et doivent donc voyager avec un visa américain.

Dans le passé, les Etats-Unis ont accordé des visas pour se rendre à l'ONU à de nombreux chefs d'Etat qui leur étaient hostiles, comme les dirigeants cubain Fidel Castro et libyen Mouammar Kadhafi, ou encore les présidents vénézuéliens Hugo Chavez et Nicolas Maduro. Cette année, Washington a autorisé la présence du président iranien Massoud Pezeshkian, mais a refusé un visa au président palestinien Mahmoud Abbas, qui a dû s'exprimer par visioconférence.
Autres articles
Samedi 27 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dakar sous haute surveillance : 84 interpellations lors d’une opération spectaculaire de la gendarmerie

Dakar sous haute surveillance : 84 interpellations lors d’une opération spectaculaire de la gendarmerie - 27/09/2025

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA - 27/09/2025

Mbour – Amour, jalousie et 11 millions : l’incroyable feuilleton d’un chauffeur sénégalais et de sa maîtresse française septuagénaire

Mbour – Amour, jalousie et 11 millions : l’incroyable feuilleton d’un chauffeur sénégalais et de sa maîtresse française septuagénaire - 27/09/2025

Keur Massar – Mariage de rêve, cauchemar judiciaire : Un gérant d'une agence de transfert d'argent détourne 5,8 millions de FCFA pour financer son mariage

Keur Massar – Mariage de rêve, cauchemar judiciaire : Un gérant d'une agence de transfert d'argent détourne 5,8 millions de FCFA pour financer son mariage - 27/09/2025

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise - 27/09/2025

Joola : Vingt-trois ans après, le naufrage de nos consciences Par Adama Sow

Joola : Vingt-trois ans après, le naufrage de nos consciences Par Adama Sow - 27/09/2025

Sira Gassama, orpheline du Joola, bouleverse la 23e commémoration :

Sira Gassama, orpheline du Joola, bouleverse la 23e commémoration : "Le silence ne guérira jamais les familles" - 26/09/2025

Diplomatie : Diomaye Faye annonce un séminaire en novembre pour redéfinir le partenariat avec la France

Diplomatie : Diomaye Faye annonce un séminaire en novembre pour redéfinir le partenariat avec la France - 26/09/2025

‎KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) :

‎KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) : "Je demande ma réintégration dans mon poste...J'ai été démis injustement!" - 26/09/2025

Lecornu nommera son gouvernement

Lecornu nommera son gouvernement "avant le début des travaux parlementaires" le 1er octobre (au Parisien) - 26/09/2025

Un Etat palestinien serait un

Un Etat palestinien serait un "suicide national" pour Israël, lance Netanyahu à l'ONU - 26/09/2025

Le Hamas voit dans

Le Hamas voit dans "le boycott" du discours de Netanyahu par des délégués de l'ONU un signe de "l'isolement" d'Israël - 26/09/2025

A l'ONU, Netanyahu rejette les accusations de

A l'ONU, Netanyahu rejette les accusations de "génocide" à Gaza - 26/09/2025

Israël a

Israël a "écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas", assure Netanyahu - 26/09/2025

Financement structuré : L’Afrique veut inventer son propre modèle

Financement structuré : L’Afrique veut inventer son propre modèle - 26/09/2025

Macky Sall rend hommage à l'artiste Abdoulaye Diallo

Macky Sall rend hommage à l'artiste Abdoulaye Diallo " le berger de l'Ile de Ngor" - 26/09/2025

Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent autour d’un terrain – le bras de fer s’envenime

Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent autour d’un terrain – le bras de fer s’envenime - 26/09/2025

L'ère des elles : une femme « médecin » des rails au Xinjiang

L'ère des elles : une femme « médecin » des rails au Xinjiang - 26/09/2025

Inondations à Tivaouane Peulh et Keur Massar: L’association caritative DOMOU SENEGAL en action de solidarité

Inondations à Tivaouane Peulh et Keur Massar: L’association caritative DOMOU SENEGAL en action de solidarité - 26/09/2025

Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations

Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations - 26/09/2025

Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Senelec réaménagés

Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Senelec réaménagés - 25/09/2025

« L’Afrique au cœur » de Macky Sall : l’Alliance Pour la République a lu « une réflexion de très haute facture »

« L’Afrique au cœur » de Macky Sall : l’Alliance Pour la République a lu « une réflexion de très haute facture » - 25/09/2025

KOLDA : Le Comité scientifique des gardiens des rites et traditions du Kankourang salue l’initiative du ministre de la culture…

KOLDA : Le Comité scientifique des gardiens des rites et traditions du Kankourang salue l’initiative du ministre de la culture… - 25/09/2025

Libération de Mansour Faye : L’APR s’en réjouit et salue la ténacité des militants

Libération de Mansour Faye : L’APR s’en réjouit et salue la ténacité des militants - 25/09/2025

Taxawu Senegaal : Babacar Mbengue quitte Khalifa Sall

Taxawu Senegaal : Babacar Mbengue quitte Khalifa Sall - 25/09/2025

Maintien en détention de Farba Ngom : l’APR constate « un acharnement » et appelle à une fin de « prise d’otage politique »

Maintien en détention de Farba Ngom : l’APR constate « un acharnement » et appelle à une fin de « prise d’otage politique » - 25/09/2025

Journée internationale de la langue Soninké : La Communauté Soninké célèbre sa reconnaissance majeure

Journée internationale de la langue Soninké : La Communauté Soninké célèbre sa reconnaissance majeure - 25/09/2025

Nécrologie : Décès de l'artiste peintre Abdoulaye Diallo surnommé

Nécrologie : Décès de l'artiste peintre Abdoulaye Diallo surnommé "le berger de l'ile de Ngor" - 25/09/2025

Assises des Daara- les associations d'écoles coraniques en conclave à Thiès: intégration, modernisation, prise en charge, au menu

Assises des Daara- les associations d'écoles coraniques en conclave à Thiès: intégration, modernisation, prise en charge, au menu - 25/09/2025

Frappes israéliennes sur Sanaa : un centre de détention touché, selon un média houthi

Frappes israéliennes sur Sanaa : un centre de détention touché, selon un média houthi - 25/09/2025

RSS Syndication