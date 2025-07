"Les Couronnes de la République" : Un livre censuré au Sénégal, l'auteur Yaya Alfa Soumahoro s'explique

L'ouvrage intitulé "Les Couronnes de la République", écrit par le journaliste et écrivain ivoirien Yaya Alfa Soumahoro, est désormais interdit d'entrée, de circulation et de vente au Sénégal. Cette décision émane d'une circulaire confidentielle du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sénégalais, datée du 10 juillet 2025.



Selon le document ministériel, le livre est jugé "préjudiciable à l’image du Président de la République du Sénégal". Une correspondance du Premier ministre aurait motivé cette interdiction, indiquant que le contenu du livre "porterait atteinte à l’honneur et à la considération du chef de l'État", selon l'analyse du Ministère de la Culture. Le Ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, a ainsi demandé à tous les gouverneurs d'empêcher la vente et la diffusion de cet ouvrage dans leurs régions respectives et de rendre compte des mesures prises.



La réaction de l'auteur

Face à cette mesure, Yaya Alfa Soumahoro a réagi via une lettre, regrettant ce qu'il qualifie de "censure" de la part du Premier ministre sénégalais. L'auteur estime qu'il y a une "surenchère dans cette affaire de la part du directeur du Livre au Sénégal".



Il déplore n'avoir "en aucun moment" eu l'opportunité de s'expliquer ou de donner sa version des faits. Soumahoro tient à préciser que son livre "traite d’un fait social ancré dans nos sociétés africaines depuis des millénaires, sans intention d’outrage ni d’irrespect à aucun chef d’État africain."



L'écrivain encourage d'ailleurs les Sénégalais et plus largement les Africains à lire son ouvrage, qu'il juge "digne d’intérêt pour nourrir le débat social et culturel." Il indique que le livre est déjà disponible en version numérique et le sera "très prochainement en format papier", invitant les éditeurs, "particulièrement sénégalais", à se manifester.



Enfin, Yaya Alfa Soumahoro présente ses excuses au peuple sénégalais si la couverture initiale de son livre (qui a été changée depuis) a pu "heurter la République sœur du Sénégal", mettant en avant son éducation et ses "plus de 35 ans" de parcours professionnel.