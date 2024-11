Lenteurs pour retrouver le chemin de l’Ussein, des fosses septiques remplies entre autres, les étudiants interpellent les autorités du «Jub jubbal jubaneti»

Les étudiants de l’Ussein sont montés au créneau pour alerter les autorités. En plus du retard accusé pour la reprise des cours, ces étudiants font face à de difficiles conditions de travail. Ces jeunes apprenants de ce temple du savoir du Saloum ont fait face à la presse pour attirer l’attention de leur tutelle notamment des autorités. «Nous interpellons le Dr Abdourahmane Diouf. La place d’un étudiant ce n’est pas de rester au domicile familial mais d’aller faire ses cours à l’université », fait remarquer le porte-parole du jour Mor Seynabou Diouf, président de la commission sociale (Pcs). Il poursuit : « Les eaux de pluies et les mauvaises herbes n’ont toujours pas encore été enlevées. Les toilettes sont devenues inutilisables, les fosses septiques sont remplies et tardent à être vidées, les tables bancs sont vétustes, les climatiseurs ne fonctionnent plus correctement, les ventilos ne marchent pas, les plafonds de plusieurs salles de classes doivent être réhabilités pour éviter le pire ». Selon lui, «cette situation indescriptible à laquelle nous faisons face nous fait mal ». « Nous leur avons suffisamment donné du temps mais nous ne pouvons plus supporter cette situation car, c’est notre avenir qui est en jeu», a-t-il tenu à signaler. « Nous invitons les autorités qui prônent le «Jub jubal jubaneti» de tout faire pour nous permettre de retrouver le chemin de l’Ussein dans les plus brefs délais le cas échéant, nous allons passer à l’action », a-t-il tenu à préciser.