Législatives transparentes et apaisées : Le programme « Nietti élections » officiellement lancé.

Dans le cadre de son appui au cycle électoral 2021-2024 du Sénégal, le Gouvernement Américain, à travers l'Usaid, a retenu le Consortium pour le renforcement du processus politique (CEPPS), composé de la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux, l’institut républicain International et le National Democratic Institute pour l'exécution de son programme dénommé USAID Elections Support, communément appelé « Nietti Elections ».



Ce programme a pour objectif d'apporter un appui technique directement profitable aux organes de gestion des élections, renforcer le dialogue entre la société civile, les partis politiques et le gouvernement Sénégalais pour suivre le processus électoral et de soutenir les actions de sensibilisation citoyenne et des électeurs en ciblant les personnes en situation de handicap, les femmes et les jeunes. Ce programme triennal dont les bénéficiaires directs sont la Direction Générale des Élections, la Commission Électorale Nationale Autonome CENA) et le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE), mettra en œuvre les stratégies d'ouverture du dialogue pour la mise en place de réformes politiques et électorales.



La cérémonie de lancement de ce programme a été présidée par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Antoine Diome en présence de l’ambassadeur des États-Unis à Dakar et de plusieurs autres membres de la société civile…