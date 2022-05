Législatives en France : les français de Dakar alertent et confirment Élisabeth Moreno comme la candidate de Macron.

En vue des élections législatives en France prévues les 05 et 19 juin prochain, la majorité présidentielle est unie et rassemblée. Ensemble, elle porte un projet clair, celui présenté aux français par Emmanuel Macron. Le mouvement de la majorité réuni au sein de la majorité présidentielle a décidé de présenter une unique candidate par circonscription pour les élections législatives. C'est pourquoi, la marge pour la 9ème circonscription des Français de l'étranger au Sénégal, a tenu, une conférence de presse pour alerter et informer les binationaux sur le choix d' Elisabeth Moreno comme tête de la liste d' Emmanuel Macron qui l'a investie.



« Alors que certains cherchent à semer le doute, la majorité présidentielle est très claire : Élisabeth Moreno est sa seule candidate dans la circonscription. Elle est la seule qui s'inscrira pleinement dans notre action à l'assemblée nationale et mettra ainsi en place le projet porté par Emmanuel Macron. Si d'autres candidats se revendiquent comme appartenant à la majorité présidentielle, il s'agit alors d'usurpation" a déclaré Ndjenabou Diallo. Selon elle, des procédures seront engagées à leur encontre car cette confusion ne peut persister, et il est plus que regrettable que certains cherchent à semer le doute chez les électeurs ».

La marge pour la 9ème circonscription des Français de l'étranger au Sénégal terminera par apporter des précisions sur le déroulement des votes sur internet et physique dans les différents lieux de vote au Sénégal.