Législatives à Kolda : « Je dénonce le choix clanique du Benno à Kolda… Le Benno est maintenant sur la voix du tassaro… » (Khady Diaw, responsable Apr)

Khady Diaw, responsable politique Apr à Kolda, ne reconnaît pas les investis du département pour les législatives dont elle a appris l’information dans les réseaux sociaux. Selon elle, ce choix va à l’encontre des aspirations de toutes les franges de la population, notamment ceux qui se reconnaissent dans le BBY. C’est pourquoi, elle dénonce avec vigueur ce choix qu’elle considère comme « clanique ».



Et selon elle, les investis du Bby aux élections législatives de juillet 2022 seraient le maire de Dabo et la première adjointe au maire de Kolda, choix qu’elle n'approuverait guère.



C'est pourquoi elle avance avec vigueur : « comme à son habitude le benno agit encore dans l’organisation clanique et hypocrite du choix des candidats. Je suis déçue de cette démarche qui ne prend en compte ni le mérite ni la représentativité. J'ai saigné pour cette coalition, en utilisant tous les moyens à ma portée. Mais aujourd’hui, je ne suis pas prête à avaler ce morceau indigeste des investitures issues d’une manipulation, d’un manque de respect et de considération, de trahison, de malhonnêteté. Ce constat fait que le benno est maintenant sur la voie du tassaro… »



Revenant sur le choix, elle estime que « le choix de ces candidats n’est que le fruit du complot que nous ne cautionnons pas. Nous prenons acte de cette forfaiture. » C’est pourquoi, elle interpelle la responsabilité des militants « nous appelons les jeunes qui ont vu leur rêve brisé, les femmes qui ont été manipulées et les hommes qui ont été trahis, de se lever comme une seule personne contre cette liste fade, insensée, affective et minoritaire... »