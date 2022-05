Législatives 2022 : le mouvement chrétien de l'APR « Fraternité Républicaine », apporte son soutien au président Macky Sall.

De Kaolack à la Casamance en passant par Dakar, Saint Louis, et la région de Thiès, le mouvement chrétien de l'APR « Fraternité Républicaine » s'est réuni ce samedi au siège de l'APR de Ouakam pour lancer officiellement sa première initiative en direction des élections législatives du 31 juillet prochain.

Ainsi, les chrétiens de l'APR se sont dévoilés et s'engagent à travailler aux côtés du chef de l'État.

Le mouvement fraternité Républicaine n'est plus un vain mot mais une réalité. Et selon le coordonnateur, le Dr Jean Baptiste Diouf c'est une prouesse qui vient en fanfare. « Nous les chrétiens, nous avons pris notre engagement de travailler aux côtés du chef de l'État. "Fraternité Républicaine va soutenir la mouvance présidentielle pour une victoire écrasante, et une majorité à l'assemblée nationale », a précisé Jean Baptiste Diouf.

Pour la conquête de Dakar et environs, le mouvement se dit très déterminé et invite les uns et les autres à venir soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour ce lancement, nommé café républicain, le thème portait sur : « l'engagement des chrétiens en politique », qui doivent s'impliquer en politique et partager leur expérience.