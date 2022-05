Législatives 2022 : Zahra Iyane Thiam décroche Tamsir Sokhna, le principal opposant de BBY à la Sicap-Liberté.

Le principal opposant de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Sicap-Liberté, Tamsir Sokhna et la Coordonnatrice de la mouvance présidentielle, se retrouvent enfin pour la conquête de BBY dans la commune de Sicap-Liberté.



La ministre Zahra Iyane Thiam et Tamsir Sokhna qui entretenaient une farouche adversité politique ont officiellement enterré la hache de guerre.



« Depuis l'accession au pouvoir de Macky, l'objectif du président a toujours été de travailler pour l'émergence de ce pays et aujourd'hui, le Sénégal a besoin de l'ensemble de ses fils pour qu'il puisse se développer. Tamsir Sokhna fait partie des fils de la Sicap-Liberté et nous avons vraiment besoin de lui pour construire la commune, mais aussi le Sénégal », a appuyé Zahra Iyane Thiam, indiquant que le président Sall a toujours voulu rassembler tous les Sénégalais qui ont cette même ambition.



Pour sa part, Tamsir Sokhna se réjouit de cette belle entente avant d'inviter les uns et les autres à réunir les forces vives de la commune pour la victoire du camp présidentiel aux prochaines élections législatives. « Après deux rendez-vous avec le président, nous avons décidé de déposer nos baluchons à BBY Sicap-Liberté aux côtés de Zahra Iyane Thiam. Ce que je peux dire est que nous avons des défis à relever et le président nous a fait confiance, donc on doit faire le maximum pour donner la majorité au président Macky Sall », a laissé entendre le candidat sortant.



Zahra Iyane Thiam a aussi salué l'acte posé par Tamsir Sokhna, qui pour elle, constitue "un pas décisif" pour son retour dans la coalition Benno Bokk Yakaar et qui doit retrouver son unité autour des responsables reconnus de la commune de Sicap-Liberté afin de reconstruire la dynamique unitaire nécessaire à la reconquête de la Sicap...