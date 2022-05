Législatives 2022 : Doudou Diagne Diecko appelle la population à ne participer à aucun trouble pré ou post-électoral.

Suite aux incidents qui ont eu lieu ce mercredi 11 mai, au niveau de la direction des élections, au sujet du dépôt des listes pour les législatives du 31 juillet 2022, le président des amateurs de la lutte déplore et appelle au calme, à plus de maturité et demande à la population de rester chez elle au cas où les choses tournaient mal...