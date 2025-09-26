Lecornu nommera son gouvernement "avant le début des travaux parlementaires" le 1er octobre (au Parisien)

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu'il nommerait son gouvernement "avant le début des travaux parlementaires", prévus le mercredi 1er octobre, dans un entretien au quotidien Le Parisien publié vendredi.



"Le gouvernement sera nommé avant le début des travaux parlementaires. Je souhaite continuer à travailler le projet de budget. Les ministres qui veulent rentrer au gouvernement vont devoir l'endosser", a-t-il expliqué, semblant exclure toute volonté de "débauchage" de personnalités issues du Parti socialiste car les futurs ministres devront "partager les grandes orientations du socle commun".

