Le site de l'École supérieure multinationale des télécommunications piraté : la rançon dérisoire exigée par le hacker « El Profesor »

« Casa De Papel » fait des émules. Un individu qui se fait appeler « el profesor », en référence au chef de la bande des braqueurs, dans la très réussie série espagnole, s’est attaqué au site internet de l’école supérieure multinationale des télécommunications, installée au Sénégal et l'a rendu inaccessible pour les utilisateurs. Le message qui accueille le visiteur est le suivant: "Le site web n’est pas correctement configuré sur ce serveur. Si vous êtes le propriétaire de ce site, veuillez contacter votre fournisseur d’hébergement."



Située à Fann Bel Air, cette école a été créée en 1981 à l’initiative des sept pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Togo.



Elle forme des diplômés dans les domaines techniques et managériaux des télécommunications. C’est cette prestigieuse école qui a fourni des ressources humaines qualifiées aux opérateurs téléphoniques de la place dont la vulnérabilité du site internet a été mis à nu par « El Profesor ».



Le plus marrant dans cette histoire, c’est que le hacker semble s’amuser avec les propriétaires du site puisqu’il ne réclamerait que…200 dollars us, moins de 150 000 francs CFA, pour le rétablir.



Après avoir commis son forfait, il avait d’ailleurs affiché sa demande de rançon sur l’accueil du site non sans demander aux propriétaires de ne tenter aucune action, au risque de perdre toutes leurs données. Reste maintenant à savoir si les responsables de l’école sont dans les dispositions de jouer le jeu du pirate ?



Nos tentatives pour en savoir davantage ont été vaines. Dakaractu a appelé le service standard de l’esmt mais il nous a été remis les coordonnées téléphoniques d’un responsable qui, à son tour, nous aura redirigé vers People Input qui gère le site. De son coté, People input a promis de nous contacter. Sans suite. Pendant ce temps, le site reste inaccessible.