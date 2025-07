Le réquisitoire du procureur Mbacké Fall devant les nouveaux magistrats : « Vous êtes forts, mais pas infaillibles…Évitez l’intellectualisation de la haine et de la médiocrité… »

À l’occasion de la cérémonie solennelle de prestation de serment de nouveaux magistrats dans l’architecture judiciaire ce lundi, le Procureur Général Près la Cour d’Appel de Dakar leur a adressé un message poignant. C’est devant leurs parents, amis et proches que les juges suppléants ont accueilli les mots forts de Mbacké Fall, qui, comme dans un réquisitoire, leur rappelle le rôle du magistrat qui doit toujours avoir des qualités d’éthique, de probité et de professionnalisme, sans quoi, il devient vulnérable et accessible à toutes les critiques.



Dans sa prise de parole devant le premier président de la Cour d’Appel de Dakar, Abdoulaye Bâ, du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, du Président de l’Ordre des huissiers, du Secrétaire général de la Cour d’Appel et du Directeur Général du Centre de Formation Judiciaire, le Procureur Général Près la Cour d’Appel de Dakar a indiqué que « la réserve et les suggestions prévues par la loi ne sont que des moyens non seulement au respect en la liberté du magistrat mais aussi pour le protéger de même que l’autorité de la justice. »



Pour ces nouveaux magistrats, il ne s’agit plus de fréquenter certains lieux communs car, cela peut saper leur autorité. Mais également, « ne pas se permettre certains écarts liés à la discipline. « Malgré vos prérogatives et votre prééminence au sein de la société, vous n’êtes pas au dessus des lois. D’ailleurs, du point de vue de la discipline, vous pouvez faire l’objet de sanctions. Et quand il y’a commission de délit ou de crime, c’est la chambre pénale de la cour suprême qui statue en jugeant le magistrat. Donc, vous êtes puissants mais pas infaillibles », a ajouté le Procureur Général près la Cour d’Appel de Dakar.





Faire preuve de professionnalisme face à la haine et la médiocrité





Après la prestation de leur serment ils seront désormais opérationnels et devront travailler dans un environnement difficile, fait de suspicion et souvent, de délation. Selon le procureur Général Mbacké Fall, « aujourd’hui, on se rend compte que la haine a été intellectualisée, de même que la médiocrité. » Pour s’en rendre compte, estime t-il, il faut juste regarder l’environnement immédiat avec les télévisions et les réseaux constituant des canaux de communication. Donc, « il faut éviter « l’intellectualisation de la haine et de la médiocrité ».



Le procureur général près la Cour d’Appel de Dakar qui s’est rappelé de sa prestation de serment, a confié aux nouveaux magistrats que le président d’alors leur avait dit que « le magistrat a des ennemis : la peur et la médiocrité ». « La peur de déplaire aux pouvoirs politiques, pour sauvegarder une carrière. Celle de déplaire à des pouvoirs financiers et là, vous tombez dans la corruption. Et la peur de déplaire à toutes les obédiences. Si vous rendez justice en pensant à sa carrière ou de l’argent, vous vous rendez vulnérables et accessibles aux critiques malveillantes », a expliqué le magistrat qui invite les jeunes intégrant la profession, « d’éviter de se donner en spectacle lors des audiences car, il y’a des canaux par lesquels ils peuvent se faire justice. »



En définitive, Mbacké Fall leur confie que « le dernier mot leur revient. C’est vous qui représentez le ciel parce que vous exercez un des attributs du Tout Puissant. Donc vous devez avoir un comportement exemplaire et des qualités professionnelles à toute épreuve. Ce qui est récriminé chez un magistrat ce n’est pas de rendre une mauvaise décision parce que nul n’est parfait, tout le monde se trompe. Mais voir du rouge là où il y’a du blanc et voir du noir là où il y’a du blanc. C’est tronquer la vérité par le mensonge. La médiocrité n’est pas aussi à soutenir. Il faut s’assurer de sa compétence et essayer dans votre pratique judiciaire de motiver toute décision en fait comme en droit. Motiver aussi les jugements, les ordonnances et les réquisitions. C’est à travers votre compétence et votre sens élevé du devoir que l’opinion va vous respecter. Bref, essayer d’être compétents dans votre profession », a conclu le Procureur Général Près la Cour d’Appel de Dakar.