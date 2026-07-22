Linguère : le ministre Idrissa Samb offre un important lot de lampadaires à plusieurs villages du département

Les villages de Ndama (commune de Thialmène Pass), Ndémène et Madène (commune de Sagatta Djoloff), dans le département de Linguère, ont bénéficié ce mardi d'un important lot de lampadaires offert par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb. La cérémonie de remise s'est déroulée dans une ambiance festive en présence d'une délégation conduite par Tamsir Ndiaye, accompagné de plusieurs responsables politiques de Dahra, dont Abdou Samb, frère du ministre.



Selon Tamsir Ndiaye, les différentes étapes de la tournée ont été marquées par un accueil chaleureux des populations bénéficiaires, venues nombreuses témoigner leur reconnaissance. Il a indiqué que ce don s'inscrit dans la continuité des actions de proximité menées par le ministre Idrissa Samb en faveur des populations rurales. "Fidèle à sa politique de proximité et de solidarité, le ministre Idrissa Samb a une nouvelle fois posé un acte fort en offrant des lampadaires aux villages de Ndémène, Madène et Ndama", a-t-il déclaré.

