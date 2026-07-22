Linguère : le ministre Idrissa Samb offre un important lot de lampadaires à plusieurs villages du département

Les villages de Ndama (commune de Thialmène Pass), Ndémène et Madène (commune de Sagatta Djoloff), dans le département de Linguère, ont bénéficié ce mardi d'un important lot de lampadaires offert par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb. La cérémonie de remise s'est déroulée dans une ambiance festive en présence d'une délégation conduite par Tamsir Ndiaye, accompagné de plusieurs responsables politiques de Dahra, dont Abdou Samb, frère du ministre.
Selon Tamsir Ndiaye, les différentes étapes de la tournée ont été marquées par un accueil chaleureux des populations bénéficiaires, venues nombreuses témoigner leur reconnaissance. Il a indiqué que ce don s'inscrit dans la continuité des actions de proximité menées par le ministre Idrissa Samb en faveur des populations rurales. "Fidèle à sa politique de proximité et de solidarité, le ministre Idrissa Samb a une nouvelle fois posé un acte fort en offrant des lampadaires aux villages de Ndémène, Madène et Ndama", a-t-il déclaré.
Les bénéficiaires ont salué une initiative qu'ils jugent essentielle pour améliorer leur quotidien. Selon eux, l'absence d'éclairage public favorisait l'insécurité et limitait les déplacements nocturnes." Nous avons longtemps vécu dans l'obscurité. Avec ces lampadaires, nous disposerons désormais d'un éclairage public de qualité qui contribuera à renforcer la sécurité dans nos villages ", ont confié plusieurs habitants.
Pour Tamsir Ndiaye, le ministre est convaincu que l'accès à un éclairage public de qualité constitue un facteur important de sécurité, facilite la mobilité des populations et participe au développement des localités rurales.
À travers cette initiative, Idrissa Samb entend poursuivre ses actions sociales en faveur des communautés rurales et contribuer à l'amélioration durable de leurs conditions de vie.
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