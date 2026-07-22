Contrôle juridictionnel : La cour des comptes à la manœuvre pour bâtir les compétences de demain


Contrôle juridictionnel : La cour des comptes à la manœuvre pour bâtir les compétences de demain
La Cour des comptes a tenu cette semaine un séminaire consacré au renforcement des capacités des institutions supérieures de contrôle à caractère juridictionnel, dans le cadre du plan d’action de la Commission de renforcement des capacités qu’elle préside au sein de JURISAI, l’organisation regroupant ces institutions au niveau international. Évoquant la genèse de cette initiative, le premier président de la Cour des comptes a rappelé que les institutions supérieures de contrôle dotées de compétences juridictionnelles avaient longtemps évolué au sein de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI) avec le sentiment que leurs besoins spécifiques et l’impact qu’elles souhaitaient démontrer n’étaient pas toujours suffisamment pris en compte. Ce constat avait conduit, en 2016, à la création d’un forum dédié à ces institutions, devenu depuis JURISAI. C’est dans ce cadre qu’a été mise en place une commission de renforcement des capacités, présidée aujourd’hui par la Cour des comptes du Sénégal.
 
Selon Abdoul Magib Guèye, ce séminaire visait à poser les bases du travail à venir. Avant d’envisager tout renforcement des capacités, il fallait d’abord déterminer le cadre de compétences à mettre en place, le profil des agents concernés, les formations nécessaires et le cadre d’échange à instaurer. Cette première rencontre doit ainsi permettre de clarifier les attentes en matière de compétences pour les personnels appelés à évoluer au sein des institutions supérieures de contrôle à caractère juridictionnel. Une seconde étape suivra, consacrée aux activités de formation proprement dites, aux échanges d’expérience, à l’évaluation par les pairs et à l’évaluation de la performance de ces institutions.
 
Relativement aux attentes à l’issue de ce séminaire, le premier président a indiqué espérer une meilleure familiarisation des participants avec le cadre normatif mis en place par l’INTOSAI en matière de gestion des compétences. Il a également souhaité que les travaux débouchent sur un cadre de compétences bien maîtrisé, autour duquel pourront ensuite être bâties les futures actions de formation, d’échange d’expérience et d’évaluation par les pairs.
 
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Mercredi 22 Juillet 2026
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