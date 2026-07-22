Daniel Siad, le “recruteur” de Jeffrey Epstein, retrouvé mort chez lui

C’est sa colocataire, une femme de 28 ans qui vivait là depuis une semaine, souligne Le Parisien, qui a découvert le sexagénaire inconscient dans la cuisine lundi soir. Les tentatives de réanimation ont échoué. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de son décès.
Le nom de Daniel Siad figurait parmi ceux mentionnés plus tôt cette année dans les documents déclassifiés relatifs à l’affaire Epstein. Il entretenait des contacts très fréquents avec le milliardaire retrouvé mort dans sa cellule, avec qui il évoquait les femmes qu’il souhaitait lui présenter.
Le recruteur a lui-même été accusé par plusieurs femmes de viol et de traite des êtres humains. Cinq d’entre elles ont porté plainte contre lui. Siad a toujours nié toute implication dans les crimes sexuels commis par Epstein, qui, selon lui, aurait “abusé de sa confiance”.
“Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte lundi soir à la suite de la découverte de son corps dans son pavillon”, a confirmé le parquet de Nanterre. “Une autopsie sera réalisée” dans le cadre de cette enquête confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine”. Sollicitée, son avocate Menya Arab-Tigrine n’a pas voulu s’exprimer auprès des médias.
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