Daniel Siad, le “recruteur” de Jeffrey Epstein, retrouvé mort chez lui

Daniel Siad, 69 ans, un recruteur de mannequins qui recherchait des jeunes filles à travers toute l’Europe pour le compte du prédateur sexuel américain Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort à son domicile à Colombes, près de Paris. Selon Le Parisien, il serait décédé d’un arrêt cardiaque.

C’est sa colocataire, une femme de 28 ans qui vivait là depuis une semaine, souligne Le Parisien, qui a découvert le sexagénaire inconscient dans la cuisine lundi soir. Les tentatives de réanimation ont échoué. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de son décès.



Le nom de Daniel Siad figurait parmi ceux mentionnés plus tôt cette année dans les documents déclassifiés relatifs à l’affaire Epstein. Il entretenait des contacts très fréquents avec le milliardaire retrouvé mort dans sa cellule, avec qui il évoquait les femmes qu’il souhaitait lui présenter.



Le recruteur a lui-même été accusé par plusieurs femmes de viol et de traite des êtres humains. Cinq d’entre elles ont porté plainte contre lui. Siad a toujours nié toute implication dans les crimes sexuels commis par Epstein, qui, selon lui, aurait “abusé de sa confiance”.

