Kaolack / Cérémonie d'installation du nouveau gouverneur de la région : Guédji Diouf décline sa feuille de route

Le nouveau Gouverneur de Kaolack, Guédji Diouf, précédemment gouverneur de Tambacounda, a été installé officiellement, ce mardi 21 juillet 2026, à son nouveau poste, par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé.

Prenant la parole, le nouveau chef de l’exécutif régional, a d’abord exprimé sa gratitude au Président de la république et à son ministre de l’intérieur pour la nomination. « J'exprime ma sincère et profonde gratitude à son excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour la confiance renouvelée et l'insigne honneur qu'il a bien voulu me faire en me nommant gouverneur de la région de Kaolack. Je vous remercie également, vous, monsieur le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique pour avoir bien voulu proposer ma nomination à ce poste [...]. En ma qualité de délégué du président de la République et de représentant du gouvernement au niveau de la région, je veillerai avec l'ensemble des services déconcentrés à assurer la mise en œuvre des politiques publiques, conformément aux orientations du Chef de l'État et du gouvernement », a-t-il déclaré.

Poursuivant, Monsieur Guédji Diouf de décliner son agenda. « Mon action s'articulera essentiellement autour des priorités suivantes : consolider l'autorité de l'État et la sécurité des personnes et des biens, promouvoir l'administration de proximité efficace, transparente à l'écoute des citoyens, renforcer la coordination entre les services de l'Etat et les collectivités territoriales, accompagner le développement économique local notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du commerce et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, contribuer à la préservation de l'ordre public, de la paix sociale et du vivre ensemble, assurer une gestion préventive des risques liés à l'hivernage, aux inondations et aux autres catastrophes naturelles. Pour ce faire, ma porte sera ouverte à toutes les forces vives de la région. Je travaillerai dans un esprit permanant de dialogue, de concertation et de respect mutuel en vue de faire de Kaolack une région toujours plus dynamique, attractive et résolument engagée dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 afin que chaque citoyen puisse ressentir concrètement les effets d'un développement inclusif, durable et équitable », a ajouté le nouveau gouverneur de Kaolack, tout en tendant la main à toutes les forces vives de la région pour la réussite de sa mission.

Monsieur Guédji Diouf a terminé ses propos en saluant « l'excellent travail accompli à la tête de l'administration de la région de Kaolack » par le gouverneur sortant, Mouhamadou Moctar Watt.

Rappelons que la cérémonie d’installation du nouveau gouverneur de Kaolack, présidée par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé, a également enregistré la présence des autorités territoriales, religieuses et coutumières.