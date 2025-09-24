Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire


Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire
Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré mercredi à la tribune de l’ONU que son pays ne veut pas se doter de l’arme nucléaire, rejetant les accusations des Occidentaux.

“Je déclare ici, une fois encore, devant cette Assemblée, que l’Iran n’a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique. Nous ne voulons pas d’armes nucléaires”, a-t-il martelé lors du sommet annuel des Nations unies à New York”.

Il s’agissait du premier discours du président iranien à l’ONU depuis la récente guerre avec Israël et les États-Unis. Pendant son intervention, il a brandi un livret contenant des photos et biographies de civils tués lors des frappes israéliennes de juin dernier en Iran. Il a accusé Israël et les États-Unis de “trahir gravement la diplomatie” en attaquant son pays alors que des discussions étaient en cours avec Washington.

 

Le président iranien a par ailleurs critiqué les projets de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni de réimposer des sanctions via le Conseil de sécurité de l’ONU, estimant que les Européens n’étaient plus des “partenaires dignes de confiance”.

Ces déclarations interviennent alors que des discussions de la dernière chance se poursuivent en marge de l’Assemblée générale entre l’Iran d’un côté, France, Royaume-Uni, Allemagne de l’autre, pour tenter de parvenir à un accord sur le contrôle du programme nucléaire iranien et éviter le rétablissement samedi à minuit GMT des sanctions onusiennes contre Téhéran.

Une décision “illégale”

La semaine dernière, Iraniens et Européens s’étaient rejeté la responsabilité de l’échec des pourparlers lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU a donné son feu vert au rétablissement de ces sanctions, qui pourraient affecter de larges pans de l’économie iranienne dont les secteurs pétrolier et financier. Décision qui est encore en théorie réversible.

Le président iranien a qualifié mercredi cette décision du Conseil de sécurité d’“illégale”.

Ce dossier empoisonne depuis des années les relations de Téhéran avec les pays occidentaux, États-Unis en tête, et Israël, son ennemi juré, qui soupçonnent le pouvoir iranien de vouloir se doter de la bombe atomique. L’Iran dément vigoureusement, revendiquant son droit au nucléaire civil.

Trois conditions

Les Européens ont posé trois conditions pour prolonger la période de levée des sanctions: reprise des négociations incluant les États-Unis, plein accès donné aux inspecteurs de l’Agence internationale de l’Énergie atomique (AIEA) aux sites nucléaires et informations précises sur la localisation des matières enrichies.

Les Américains avaient de leur côté lancé des tractations au printemps via Oman. Mais les attaques israéliennes et américaines contre les sites nucléaires iraniens y avaient mis un coup d’arrêt.

En 2015, France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Russie et Chine avaient conclu avec Téhéran un accord appelé “JCPOA”, prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d’une levée des sanctions. Accord entériné par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui expire mi-octobre.

Les États-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, avaient décidé en 2018 de se retirer du JCPOA et rétabli leurs propres sanctions.

L’Iran s’était ensuite affranchi de certains engagements, notamment sur l’enrichissement d’uranium.

 
Autres articles
Mercredi 24 Septembre 2025
7sur7.be



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville

Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville - 24/09/2025

Tribunal de Dakar : Les chauffeurs de taxis dénoncent une décision favorable aux VTC

Tribunal de Dakar : Les chauffeurs de taxis dénoncent une décision favorable aux VTC - 24/09/2025

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global - 24/09/2025

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation - 24/09/2025

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard - 24/09/2025

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine :

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur) - 24/09/2025

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter :

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter : " c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement" (Dr Babacar Diop) - 24/09/2025

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol ! - 24/09/2025

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé - 24/09/2025

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité - 24/09/2025

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International)

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International) - 24/09/2025

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé - 23/09/2025

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale »

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale » - 23/09/2025

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort - 23/09/2025

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies - 23/09/2025

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran - 23/09/2025

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage - 23/09/2025

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie - 23/09/2025

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des "féministes" exigent des "actes concrets et mesurables" - 23/09/2025

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera "pas inerte" en cas de représailles israéliennes - 23/09/2025

Macron à Trump:

Macron à Trump: "le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez" le conflit à Gaza - 23/09/2025

Mbour : Violents affrontements entre

Mbour : Violents affrontements entre "leuls", le coordonnateur de Dioudiou Cissé Kounda interpellé - 23/09/2025

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall »

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall » - 23/09/2025

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎ - 23/09/2025

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal - 23/09/2025

Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia

Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia - 23/09/2025

Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente

Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente - 23/09/2025

CPI : La Confédération des États du Sahel (AES) se retire de la haute juridiction internationale

CPI : La Confédération des États du Sahel (AES) se retire de la haute juridiction internationale - 23/09/2025

Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue

Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue - 23/09/2025

Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir »

Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir » - 23/09/2025

RSS Syndication