Le premier événement olympique sur le continent africain approche à grands pas…

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, le Sénégal accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, un moment historique : pour la toute première fois, un événement olympique se déroulera sur le continent africain.
– Environ 2 700 jeunes athlètes venus du monde entier.
– 25 sports de compétition.
–10 sports participatifs sans médailles, conçus pour faire découvrir de nouvelles disciplines à travers des démonstrations et des expériences interactives.
– Une participation presque parfaitement équilibrée entre femmes et hommes.
Et l'ambiance monte déjà !
Depuis plusieurs mois, Dakar a organisé divers événements préparatoires, comme des compétitions de canoë ou encore les Jeux de guerre cybernétique, afin de faire vivre l'esprit des JO de la jeunesse bien avant la cérémonie d'ouverture.
Personnellement, je trouve que ces Jeux représentent bien plus qu'une simple compétition : c'est une occasion de mettre en lumière la jeunesse, le sport et un continent prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire olympique.
Et vous, quel sport attendez-vous le plus à Dakar 2026 ?
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