L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba

La Grande Mosquée Massalikul Jinaan de Dakar a été le cadre, ce samedi 18 juillet 2026, d’une importante cérémonie de présentation et de dédicace de l’ouvrage « L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba ». Écrit en français par l’Inspecteur Serigne Mame Mor Mbacké Hamdy, le livre a réuni autour de l’héritage de Serigne Touba plusieurs membres de sa famille, des dignitaires religieux, des universitaires, des professeurs et des islamologues.



Organisée sous la bénédiction et le ndigeul du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba, a permis de mettre en lumière la dimension spirituelle, intellectuelle et culturelle de l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.

