Championnat zonal de Thiamène Pass : l'ASC Bargam remporte le trophée en catégorie senior

Les rideaux sont tombés sur le championnat populaire, communément appelé Navétanes, dans la commune de Thiamène Pass (département de Linguère). La finale de l'édition 2025 s'est disputée ce vendredi 24 juillet 2026, dans une ambiance festive marquée par une forte mobilisation des populations.



En finale de la catégorie senior, l'ASC Bargam de Ngap s'est imposée face à Jammo de Ndiossy sur le score de 2 buts à 0, s'adjugeant ainsi le trophée de champion.



Chez les cadets, Jammo de Ndiossy a pris sa revanche en remportant la finale contre Walidan de Diéry Birane, également sur le score de 2 buts à 0.





Parrain de cette finale, le maire de Thiamène Pass, Moussa Ndiaye, a mobilisé plusieurs millions de francs CFA pour accompagner la jeunesse et assurer le succès de cette grande fête sportive.



En catégorie cadette, Jammo de Ndiossy a reçu un trophée, un jeu complet d'équipements, un ballon, 18 médailles ainsi qu'une enveloppe de 400 000 FCFA. Finaliste malheureuse, Walidan est repartie avec un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe de 250 000 FCFA.



Chez les seniors, l'ASC Bargam a été récompensée par un trophée, un jeu complet de maillots, un ballon, 18 médailles et une enveloppe de 600 000 FCFA. De son côté, Jammo de Ndiossy a reçu un jeu de maillots, un ballon et 450 000 FCFA.



Le parrain a également offert des trophées au meilleur joueur, au meilleur gardien et au meilleur buteur des catégories cadette et senior, ainsi qu'un trophée et un jeu de maillots à l'équipe la plus fair-play.



Au-delà des récompenses, Moussa Ndiaye a soutenu l'organisation de la compétition en accordant 670 000 FCFA à la zone, 150 000 FCFA au dispositif de sécurité, 130 000 FCFA pour l'habillement des membres du comité directeur et 50 000 FCFA pour la commission chargée des arbres.



Profitant de cette tribune, Moussa Ndiaye est revenu sur le récent drame de l'émigration irrégulière ayant coûté la vie à plusieurs jeunes de Dahra Djolof. Il a lancé un appel à la jeunesse pour qu'elle mise sur les opportunités offertes au Sénégal plutôt que de risquer sa vie sur les routes migratoires.



Le maire a également plaidé auprès des autorités compétentes pour la construction d'une tribune et l'installation d'un système d'éclairage au stade municipal de Thiamène Pass, afin d'améliorer les infrastructures sportives de la commune.



« Les importants moyens financiers mobilisés se justifient par la qualité de la jeunesse de Thiamène Pass, une jeunesse vaillante qui mérite d'être accompagnée », a déclaré Moussa Ndiaye, saluant le fair-play et la discipline qui ont marqué cette édition des Navétanes.

