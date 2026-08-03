Jeux Olympiques de la Jeunesse : fenêtre ouverte sur une compétition majeure ?


Jeux Olympiques de la Jeunesse : fenêtre ouverte sur une compétition majeure ?

Quand on parle des Jeux Olympiques, tout le monde pense aux plus grandes stars du sport mondial. Mais saviez-vous qu'avant de devenir champions olympiques, de nombreux athlètes ont d'abord brillé lors d'une autre compétition internationale ?

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont souvent la première grande scène mondiale pour les jeunes talents. Ils réunissent les meilleurs sportifs âgés de 15 à 17 ans, venus des cinq continents pour représenter leur pays, mais aussi pour vivre une expérience unique de partage, de découverte et d'amitié.

En 2026, les Jeux Olympiques de la Jeunesse écriront une nouvelle page de l'histoire. Pour la toute première fois, un événement olympique sera organisé sur le continent africain, à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ne sont pas une simple « version miniature » des Jeux Olympiques. Créés par le Comité International Olympique en 2007, ils poursuivent une ambition différente : offrir aux jeunes une compétition de haut niveau tout en favorisant l'éducation, les échanges culturels et les valeurs olympiques.

Ici, on ne vient pas seulement chercher une médaille. On rencontre des sportifs venus du monde entier, on découvre d'autres cultures, on échange des idées, on apprend à mieux connaître le monde.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse proposent un large éventail de disciplines olympiques : athlétisme, natation, basket-ball, football (futsal), gymnastique artistique, taekwondo, badminton, tennis de table… Mais ils mettent également en avant des sports particulièrement appréciés par les jeunes générations.

L'édition de Dakar 2026 marquera également une étape importante avec l'entrée officielle du wushu au programme des compétitions. Une première qui témoigne de l'ouverture croissante du mouvement olympique vers des disciplines pratiquées partout dans le monde. 

Environ 2 700 jeunes athlètes sont attendus à Dakar. Beaucoup d'entre eux deviendront peut-être des stars des Jeux Olympiques de demain. 

Mais Dakar 2026 représente bien plus qu'une compétition sportive. C'est tout un symbole.

L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus jeune du monde. Son énergie, sa créativité, sa passion pour le sport et sa jeunesse font de Dakar un choix fort pour accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Pendant deux semaines, le Sénégal deviendra le cœur du sport mondial des jeunes et offrira au monde une nouvelle image d'une Afrique dynamique, innovante et tournée vers l'avenir.

Et vous ? Quel sport rêveriez-vous de découvrir ou d'essayer si vous aviez la chance d'assister aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 ?

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Lundi 3 Août 2026
CGTN



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