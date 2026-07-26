Thiès : le Grand prix du chef de l'État de courses hippiques reporté à cause des fortes pluies

Le Grand Prix du Chef de l'État de courses hippiques, initialement prévu le dimanche 26 juillet 2026 à l'Hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès, a été finalement reporté. Ce, suite aux fortes pluies qui se sont abattues cet après-midi à Thiès rendant impraticable la piste devant accueillir les chevaux.

Organisé avec la LONASE, le Grand prix rassemble l'élite des turfistes et des chevaux du pays pour une dotation de premier plan. Il met en compétition les meilleurs chevaux du circuit pour des enveloppes de plusieurs millions de FCFA, comme lors des sacres marquants de chevaux illustres tels El Capo et autres...