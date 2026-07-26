Thiès : le Grand prix du chef de l'État de courses hippiques reporté à cause des fortes pluies


Thiès : le Grand prix du chef de l'État de courses hippiques reporté à cause des fortes pluies
Le Grand Prix du Chef de l'État de courses hippiques, initialement prévu le dimanche 26 juillet 2026 à l'Hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès, a été finalement reporté. Ce, suite aux fortes pluies qui se sont abattues cet après-midi à Thiès rendant impraticable la piste devant accueillir les chevaux. 
 
Organisé avec la LONASE, le Grand prix rassemble l'élite des turfistes et des chevaux du pays pour une dotation de premier plan. Il met en compétition les meilleurs chevaux du circuit pour des enveloppes de plusieurs millions de FCFA, comme lors des sacres marquants de chevaux illustres tels El Capo et autres...
Autres articles
Dimanche 26 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
JOJ2026 / Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop : « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique »

JOJ2026 / Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop : « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique » - 25/07/2026

Championnat zonal de Thiamène Pass : l'ASC Bargam remporte le trophée en catégorie senior

Championnat zonal de Thiamène Pass : l'ASC Bargam remporte le trophée en catégorie senior - 25/07/2026

Finale de la CAN 2025 : Le TAS opte pour la procédure ordinaire…décision attendue après le 8 octobre

Finale de la CAN 2025 : Le TAS opte pour la procédure ordinaire…décision attendue après le 8 octobre - 24/07/2026

Préqualifications JO 2028 : Cheikh Sarr rappelle les anciennes pour relancer les Lionnes

Préqualifications JO 2028 : Cheikh Sarr rappelle les anciennes pour relancer les Lionnes - 24/07/2026

Equipe nationale Allemande : Jürgen Klopp officiellement nommé sélectionneur

Equipe nationale Allemande : Jürgen Klopp officiellement nommé sélectionneur - 24/07/2026

Chirurgie esthétique et nouveau visage pour Vinicius Junior

Chirurgie esthétique et nouveau visage pour Vinicius Junior - 23/07/2026

HIP-HOP: Pour ses 37 ans, Positive Black Soul prépare un show qui s'annonce inoubliable

HIP-HOP: Pour ses 37 ans, Positive Black Soul prépare un show qui s'annonce inoubliable - 23/07/2026

Faux suspense en France: “Le prochain sélectionneur des Bleus sera présenté mardi”

Faux suspense en France: “Le prochain sélectionneur des Bleus sera présenté mardi” - 23/07/2026

Cierra Dillard reprend les commandes : les Lionnes retrouvent leur cheffe d’orchestre avant Guadalajara

Cierra Dillard reprend les commandes : les Lionnes retrouvent leur cheffe d’orchestre avant Guadalajara - 22/07/2026

Positive Black Soul célèbre 37 ans de carrière : Awadi et Duggy Tee retracent l'épopée des pionniers du rap africain

Positive Black Soul célèbre 37 ans de carrière : Awadi et Duggy Tee retracent l'épopée des pionniers du rap africain - 21/07/2026

CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal

CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal - 20/07/2026

Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac

Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac - 20/07/2026

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0 - 19/07/2026

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba - 19/07/2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026 - 19/07/2026

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus - 19/07/2026

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais - 19/07/2026

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »…

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »… - 19/07/2026

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi - 19/07/2026

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou - 18/07/2026

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes »

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes » - 17/07/2026

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale - 15/07/2026

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore - 14/07/2026

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions - 13/07/2026

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos »

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos » - 13/07/2026

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport - 13/07/2026

Accusation à caractère sexuel contre un chef cuisinier des Lions : le président de la Fédération livre sa version

Accusation à caractère sexuel contre un chef cuisinier des Lions : le président de la Fédération livre sa version - 13/07/2026

FSF / Contrats Go Gaindé, My Coach Pro et Tismo : Bamba Ba membre Comex réclame une révision immédiate de trois accords jugés opaques

FSF / Contrats Go Gaindé, My Coach Pro et Tismo : Bamba Ba membre Comex réclame une révision immédiate de trois accords jugés opaques - 13/07/2026

Crise à la FSF : Le président de la Commission marketing, Bamba Ba attaque le silence d’Abdoulaye Fall et l’omniprésence du secrétaire général

Crise à la FSF : Le président de la Commission marketing, Bamba Ba attaque le silence d’Abdoulaye Fall et l’omniprésence du secrétaire général - 13/07/2026

Équipe nationale : Lamine Diatta maintenu dans ses fonctions de manager général

Équipe nationale : Lamine Diatta maintenu dans ses fonctions de manager général - 13/07/2026

RSS Syndication