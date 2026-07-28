Affaire Waly-Aziz Dabala /Sept mois de détention : les avocats de réclament sa libération d’office

Les conseils de Nabou Lèye ont saisi la Chambre d’accusation de la Cour d’appel pour obtenir la remise en liberté d’office de leur cliente, poursuivie dans l’enquête sur le double meurtre de Waly et Aziz Dabala. La défense dénonce l’absence de réponse du juge d’instruction à une demande de mainlevée du mandat de dépôt et affirme que des analyses scientifiques ne relieraient pas la danseuse au sang retrouvé sur les lieux du crime.


Affaire Waly-Aziz Dabala /Sept mois de détention : les avocats de réclament sa libération d’office
La Chambre d’accusation directement saisie
 
La situation judiciaire de Nabou Lèye pourrait connaître une nouvelle évolution. Selon Libération, les avocats de la danseuse ont saisi la Chambre d’accusation de la Cour d’appel d’une demande de mise en liberté d’office.
 
Les conseils estiment que leur recours est justifié par le silence prolongé du juge d’instruction. Celui-ci avait été saisi d’une requête en mainlevée du mandat de dépôt, assortie d’une proposition d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
 
Plus d’un mois après le dépôt de cette demande, aucune décision n’aurait été rendue et le parquet n’aurait pas davantage produit ses réquisitions.
 
Pour la défense, ce dépassement du délai raisonnable autorise désormais la Chambre d’accusation à trancher elle-même la question de la liberté de Nabou Lèye.
 
Un placement sous contrôle judiciaire révoqué
 
Le parcours procédural de la danseuse a connu plusieurs rebondissements.
 
Nabou Lèye avait d’abord été placée sous mandat de dépôt le 28 août 2024, dans le cadre de l’enquête ouverte après le double meurtre de Boubacar Gano, plus connu sous le nom de Waly, et d’Aziz Dabala.
 
Quelques semaines plus tard, elle avait bénéficié d’un placement sous contrôle judiciaire.
 
Mais le 24 décembre, le juge d’instruction de Pikine avait révoqué cette mesure et ordonné son retour en prison. Cette décision aurait été prise à la suite des accusations formulées contre elle par Mamadou Lamine Diao, également appelé Modou Lô.
 
La demande de bracelet électronique restée sans réponse
 
Les avocats avaient ensuite demandé la mainlevée du mandat de dépôt et proposé que leur cliente soit placée en résidence surveillée avec un bracelet électronique.
 
La défense affirme toutefois que la requête est restée dans le tiroir du magistrat instructeur et qu’aucune réponse ne lui a été communiquée.
 
Les avocats soutiennent que cette absence de décision, ajoutée au défaut de réquisitions du parquet, constitue un motif suffisant pour que la Chambre d’accusation ordonne une remise en liberté d’office.
 
La juridiction de recours dispose, selon le journal, d’un délai d’un mois pour statuer.
 
Des analyses ADN invoquées par la défense
 
Les conseils de Nabou Lèye comptent également s’appuyer sur les résultats d’analyses scientifiques effectuées sur le sang retrouvé sur les lieux du double meurtre.
 
Selon Libération ces résultats auraient écarté l’implication directe de la danseuse. Seule la présence de Mamadou Lamine Diao aurait été scientifiquement établie à travers le sang retrouvé sur la scène du crime.
 
La défense estime que ces constatations renforcent sa demande de libération. Les avocats prévoient de présenter ces éléments devant la Chambre d’accusation au cours de leurs observations orales.
 
L’accusation du principal mis en cause au cœur du dossier
 
Les premiers éléments de l’enquête avaient conduit à l’arrestation de Mamadou Lamine Diao, ainsi que de Nabou Lèye et d’autres personnes.
 
Concernant la danseuse, celle-ci aurait constamment nié les faits qui lui sont reprochés.
 
Le principal mis en cause serait ensuite revenu sur certaines de ses déclarations et l’aurait accusée d’avoir commandité ou participé au double meurtre.
 
Nabou Lèye rejette catégoriquement ces accusations. Sa défense conteste la crédibilité de ces déclarations et insiste sur l’absence, selon elle, d’éléments scientifiques établissant la présence de leur cliente sur la scène du crime.
 
Sept mois derrière les barreaux
 
Après la révocation de son contrôle judiciaire, Nabou Lèye a été de nouveau placée sous mandat de dépôt. Sept mois plus tard, elle espère obtenir une décision favorable de la Chambre d’accusation.
 
Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, complicité d’assassinat et actes de barbarie.
Autres articles
Mardi 28 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Football / Equipe de France: Zinedine Zidane nouveau sélectionneur des Bleus

Football / Equipe de France: Zinedine Zidane nouveau sélectionneur des Bleus - 28/07/2026

La photographie africaine se réinvente à Bamako : Djibril Dramé et Souleymane Bachir Diaw portent le Sénégal

La photographie africaine se réinvente à Bamako : Djibril Dramé et Souleymane Bachir Diaw portent le Sénégal - 27/07/2026

Finale Zone B de Dahra Djoloff : l'ASC Bok Jom sacrée championne chez les seniors

Finale Zone B de Dahra Djoloff : l'ASC Bok Jom sacrée championne chez les seniors - 27/07/2026

Thiès : le Grand prix du chef de l'État de courses hippiques reporté à cause des fortes pluies

Thiès : le Grand prix du chef de l'État de courses hippiques reporté à cause des fortes pluies - 26/07/2026

JOJ2026 / Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop : « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique »

JOJ2026 / Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop : « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique » - 25/07/2026

Championnat zonal de Thiamène Pass : l'ASC Bargam remporte le trophée en catégorie senior

Championnat zonal de Thiamène Pass : l'ASC Bargam remporte le trophée en catégorie senior - 25/07/2026

Finale de la CAN 2025 : Le TAS opte pour la procédure ordinaire…décision attendue après le 8 octobre

Finale de la CAN 2025 : Le TAS opte pour la procédure ordinaire…décision attendue après le 8 octobre - 24/07/2026

Préqualifications JO 2028 : Cheikh Sarr rappelle les anciennes pour relancer les Lionnes

Préqualifications JO 2028 : Cheikh Sarr rappelle les anciennes pour relancer les Lionnes - 24/07/2026

Equipe nationale Allemande : Jürgen Klopp officiellement nommé sélectionneur

Equipe nationale Allemande : Jürgen Klopp officiellement nommé sélectionneur - 24/07/2026

Chirurgie esthétique et nouveau visage pour Vinicius Junior

Chirurgie esthétique et nouveau visage pour Vinicius Junior - 23/07/2026

HIP-HOP: Pour ses 37 ans, Positive Black Soul prépare un show qui s'annonce inoubliable

HIP-HOP: Pour ses 37 ans, Positive Black Soul prépare un show qui s'annonce inoubliable - 23/07/2026

Faux suspense en France: “Le prochain sélectionneur des Bleus sera présenté mardi”

Faux suspense en France: “Le prochain sélectionneur des Bleus sera présenté mardi” - 23/07/2026

Cierra Dillard reprend les commandes : les Lionnes retrouvent leur cheffe d’orchestre avant Guadalajara

Cierra Dillard reprend les commandes : les Lionnes retrouvent leur cheffe d’orchestre avant Guadalajara - 22/07/2026

Positive Black Soul célèbre 37 ans de carrière : Awadi et Duggy Tee retracent l'épopée des pionniers du rap africain

Positive Black Soul célèbre 37 ans de carrière : Awadi et Duggy Tee retracent l'épopée des pionniers du rap africain - 21/07/2026

CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal

CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal - 20/07/2026

Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac

Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac - 20/07/2026

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0 - 19/07/2026

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba - 19/07/2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026 - 19/07/2026

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus - 19/07/2026

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais - 19/07/2026

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »…

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »… - 19/07/2026

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi - 19/07/2026

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou - 18/07/2026

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes »

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes » - 17/07/2026

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale - 15/07/2026

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore - 14/07/2026

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions - 13/07/2026

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos »

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos » - 13/07/2026

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport - 13/07/2026

RSS Syndication