Positive Black Soul célèbre 37 ans de carrière : Awadi et Duggy Tee retracent l'épopée des pionniers du rap africain

Fondé en 1989, le groupe Positive Black Soul (PBS) célèbre cette année ses 37 années d'existence et de contribution majeure au développement du hip-hop sénégalais, africain et international. Véritable pionnier du rap en Afrique francophone, PBS s'est imposé au fil des décennies comme une référence musicale et un porte-voix des revendications sociales, politiques et culturelles.



Pour marquer ce jalon historique, les membres fondateurs du groupe, Didier Awadi et Amadou Barry, plus connu sous le nom de Duggy Tee, récemment élevés au rang d'Officiers de l'Ordre national du Lion, entendent célébrer leur riche parcours à travers une série d'activités commémoratives.



Dans ce cadre, un point de presse officiel sera organisé afin de présenter les temps forts de cette célébration. Cette rencontre permettra également aux fondateurs de PBS de revenir sur les moments marquants de leur carrière, leur impact sur la scène musicale et culturelle, ainsi que leur vision de l'avenir du hip-hop africain.

Après près de quatre décennies de carrière, Positive Black Soul continue d'incarner un héritage artistique majeur, ayant ouvert la voie à plusieurs générations d'artistes tout en portant haut les couleurs du Sénégal sur les scènes du monde.