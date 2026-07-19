JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais


À un peu plus de 100 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, les préparatifs se poursuivent sur plusieurs fronts. À Dakar, une compétition nationale de World Hapkido et une session de préparation d’élite des jeunes ont servi de cadre à une mobilisation autour du sport et de la promotion des prochains JOJ. L’événement a notamment enregistré la présence du ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions ainsi que du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ).

 

Pour le secrétaire général du ministère de la Communication, Mouhamadou Moustapha Thioune, la communication occupe une place stratégique dans l’organisation des JOJ. Selon lui, l’événement dépasse largement le cadre sportif et représente également une opportunité économique, institutionnelle et diplomatique pour le Sénégal. Il a assuré que son département travaille en partenariat avec le COJOJ pour renforcer la visibilité des Jeux, qui permettront aussi de promouvoir la destination Sénégal et de faire rayonner le pays à l’échelle internationale.

 

De son côté, le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, a jugé rassurant le niveau de préparation observé. Il a rappelé que le Sénégal fait face à un double défi : réussir l’organisation des Jeux et obtenir de bons résultats sportifs. Même si le Hapkido ne figure pas au programme olympique, il estime que cette discipline peut jouer un rôle important dans la préparation des athlètes, notamment sur les plans physique et mental. Il a ainsi présenté le Hapkido comme une discipline d’appoint pouvant contribuer à la préparation de jeunes pratiquant également la boxe, le taekwondo ou encore le judo.

 

Pour Jean Karim Brangal, président du World Hapkido au Sénégal, la compétition nationale a réuni des centaines de jeunes venus de différentes régions du pays. Au-delà de la performance sportive, il insiste sur les valeurs véhiculées par cette discipline, notamment la discipline, la confiance en soi et le respect de l’autre. Il a également salué l’accompagnement des autorités sportives et du COJOJ, estimant que la promotion du Hapkido participe plus largement au développement du sport sénégalais.

 

Parmi les participants, Khadijatou, athlète de boxe anglaise en préparation pour les JOJ Dakar 2026, a remporté une médaille d’or dans la compétition de Hapkido. Elle explique que cette discipline lui a permis d’améliorer son cardio, sa condition physique et sa préparation mentale. À l’approche de la dernière phase de préparation pour les Jeux, la jeune boxeuse dit travailler avec rigueur afin d’être au rendez-vous de Dakar 2026.

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Dimanche 19 Juillet 2026
Karim Ndiaye



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