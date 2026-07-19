“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus

Le sélectionneur français Didier Deschamps a regretté “une première mi-temps imprésentable” des Bleus, lors de la petite finale de la Coupe du monde de football disputée samedi à Miami. Son équipe était menée 4 à 0 à la pause, avant de perdre 6-4 contre l’Angleterre dans ce match pour la troisième place du Mondial.
“On fait une première mi-temps imprésentable. Il y a eu une réaction (et) on a deux occasions d’égaliser à 4-4”, a analysé au micro de M6 Deschamps, qui était pour la 185e et dernière fois sur le banc des Bleus, reconnaissant que si le résultat n’était pas au rendez-vous, c’était aussi “(sa) faute”. “Je n’ai pas dû faire ce qu’il faut en première mi-temps”, a admis le sélectionneur.
Rabiot et la première mi-temps “honteuse”
Adrien Rabiot n’y est pas allé de main morte au moment de décrire la performance de ses coéquipiers: “On est entrés de manière assez honteuse dans cette première mi-temps (perdue 0-4). J’ai vu des comportements de certains joueurs que je n’avais jamais vus jusqu’ici. C’est un peu décevant, car c’était le dernier match pour bien figurer dans cette compétition”, a-t-il lancé au micro de BeIN Sports.
“Il y a beaucoup de déception après le match perdu contre l’Espagne, mais il y avait un travail à faire jusqu’au bout et on ne peut pas se contenter de bâcler les choses comme ça. On s’est parlé à la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait un peu d’orgueil, et ça a été nettement mieux en seconde période, car sur la première, certains comportements étaient inadmissibles”, a poursuivi le joueur du Milan AC.
Mbappé comprend ceux “qui pensent que c’est du foutage de gueule”
Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, a tenté d’expliquer le fiasco de la première période: “Je peux comprendre certains qui pensent que (la première période), c’est du foutage de gueule, qu’on n’a pas respecté le maillot. Moi je dirais plus qu’on a été humain et que malheureusement, nous on ne peut pas se permettre d’être humain.”
Avant de conclure: “Nous étions complètement sonnés, et je pense que l’équipe anglaise nous a réveillés. En seconde mi-temps, nous sommes revenus des joueurs de haut niveau, des machines mentales sans place pour les émotions, et c’est pourquoi nous avons réussi à gagner la seconde mi-temps.”
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