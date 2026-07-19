“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus

Sévèrement battue par l’Angleterre (6-4) lors de la “petite finale” du Mondial, l’équipe de France n’a pas réussi à fêter dignement la dernière de Didier Deschamps. L’ambiance était tendue au sein des Bleus après la rencontre, à l’image de la sortie d’Adrien Rabiot au micro de beIN Sports.



Le sélectionneur français Didier Deschamps a regretté “une première mi-temps imprésentable” des Bleus, lors de la petite finale de la Coupe du monde de football disputée samedi à Miami. Son équipe était menée 4 à 0 à la pause, avant de perdre 6-4 contre l’Angleterre dans ce match pour la troisième place du Mondial.

“On fait une première mi-temps imprésentable. Il y a eu une réaction (et) on a deux occasions d’égaliser à 4-4”, a analysé au micro de M6 Deschamps, qui était pour la 185e et dernière fois sur le banc des Bleus, reconnaissant que si le résultat n’était pas au rendez-vous, c’était aussi “(sa) faute”. “Je n’ai pas dû faire ce qu’il faut en première mi-temps”, a admis le sélectionneur.



Rabiot et la première mi-temps “honteuse”

Adrien Rabiot n’y est pas allé de main morte au moment de décrire la performance de ses coéquipiers: “On est entrés de manière assez honteuse dans cette première mi-temps (perdue 0-4). J’ai vu des comportements de certains joueurs que je n’avais jamais vus jusqu’ici. C’est un peu décevant, car c’était le dernier match pour bien figurer dans cette compétition”, a-t-il lancé au micro de BeIN Sports.



“Il y a beaucoup de déception après le match perdu contre l’Espagne, mais il y avait un travail à faire jusqu’au bout et on ne peut pas se contenter de bâcler les choses comme ça. On s’est parlé à la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait un peu d’orgueil, et ça a été nettement mieux en seconde période, car sur la première, certains comportements étaient inadmissibles”, a poursuivi le joueur du Milan AC.



Mbappé comprend ceux “qui pensent que c’est du foutage de gueule”

Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, a tenté d’expliquer le fiasco de la première période: “Je peux comprendre certains qui pensent que (la première période), c’est du foutage de gueule, qu’on n’a pas respecté le maillot. Moi je dirais plus qu’on a été humain et que malheureusement, nous on ne peut pas se permettre d’être humain.”

